"Зима не буде приємною": пані посол ЄС назвала міста, де буде складна ситуація зі світлом

За словами Катаріни Матернової, усі прогнозовані сценарії передбачають, що катастрофічної ситуація в холодний період не буде, проте з труднощами населення зіткнеться точно.

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Найближча зима, згідно з прогнозами, буде однією з найскладніших для України. Пов'язано це з російськими обстрілами, які призводять до відключень світла. Деталями поділилася панi посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова в інтерв'ю "Європейській правді".

За її словами, на українців справді чекає непроста зима, проте ситуація навряд чи буде катастрофічною, про що свідчать усі отримані ймовірні сценарії.

"Я, звичайно ж, очікую, що будуть певні відключення електроенергії. Але з усіх обговорень, які ми провели, всі сценарії, які ми отримували, говорять, що ситуація не буде катастрофічною. Так, буде складно. Так, ця зима не буде приємною", — заявила Катаріна Матернова.

Найвразливішими містами, продовжує панi посол ЄС в Україні, є Київ, Харків, Одеса, а також усі інші, де присутнє централізоване опалення. Вона має намір перебувати в столиці та відчує на собі всі наслідки російського терору, тому сподівається, що катастрофічного сценарію вдасться уникнути. Євросоюз також має намір продовжувати підтримку мільйонів українців, які покинули рідну країну.

"Ми вперше в історії задіяли директиву про тимчасовий захист, щоб дозволити людям працювати і мати гідне життя, чекаючи можливості повернутися в Україну. Так що так, ми розглядаємо різні сценарії, і я вважаю, що ми будемо готові", — підсумувала Катаріна Матернова.

Нагадаємо, 13 вересня повідомлялося, що в Центрі Разумкова сказали, чи можлива "катастрофа" взимку і повний блекаут в Україні. Експерт Володимир Омельченко не став виключати можливості, що взимку українці залишаться без тепла і світла. Однак попередив, що населення багато чого не знає.

8 вересня повідомлялося, що директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко назвав три міста, у яких буде найскладніше з електропостачанням цієї зими. За його словами, у Києві "сидітимуть без світла по 16 годин на добу".