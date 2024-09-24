В основі конкретні цифри: план перемоги Зеленського є "терміновим", — ЗМІ

Президент України в інтерв'ю американським журналістам заявив, що план перемоги не передбачає жодних поступок Росії, але спрямований на те, щоб змусити Кремль припинити війну.

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План перемоги України — це місток до дипломатичного виходу закінчення війни. Про переговори з Росією не йдеться. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю "Доброго ранку, Америко" на телеканалі ABC News.

"Тільки в сильній позиції ми можемо натиснути на Путіна, щоб зупинити війну дипломатичним шляхом", — сказав президент України.

Зеленський зазначив, що не вірить, що Путін зараз готовий до справжніх переговорів.

Джерело, близьке до президента, повідомило ABC News, що план складається з п'яти пунктів, а в його основі — конкретні цифри та обсяги військової допомоги Україні, а також певні дипломатичні та політичні кроки. План не передбачає жодних поступок Росії, але спрямований на те, щоб змусити Кремль припинити війну.

Зеленський заявив, що план є "терміновим", спрямованим на швидке завершення війни, а не на її затягування "на рік, чи на два, чи на три".

Операція в Курській області

За словами президента України, Володимир Путін "дуже боїться" Курської операції.

"Це правда. Він дуже боїться. Чому? Тому що його люди побачили, що він не може захистити всю свою територію", — сказав Зеленський.

Він пояснив дії Сил оборони України на території Курської області наявністю розвідданих, які свідчили про те, що Росія готувалася до наступу на півночі Сумської області.

"У них є бажання окупувати місто Суми. І ми вирішили, що нам потрібні превентивні кроки. Ми повинні були ввести туди наші війська. І ми зробили це для того, щоб вони не окупували нашу північ", — пояснив український президент.

Загроза ударів Росії по АЕС

Також Зеленський також звинуватив Росію у використанні китайських супутників для фотографування українських атомних електростанцій, ймовірно, в рамках підготовки до можливих ударів по них.

"Нещодавня інформація свідчить про те, що Росія використовує китайські супутники і фотографує деталі об'єктів на ядерних об'єктах. І з нашого досвіду, якщо Росія фотографує певні об'єкти, то існує загроза ударів по ядерних об'єктах", — сказав він.

Водночас Зеленський додав, що поділиться цією інформацією з лідерами на Генасамблеї ООН.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський в інтерв'ю американському журналісту Фаріду Закарії повідомив, що представить Джо Байдену план перемоги, який складається з чотирьох ключових пунктів, а також одного додаткового, що буде необхідний Україні після закінчення війни.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що запрошення України до НАТО є частиною плану перемоги.