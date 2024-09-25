"Все наглее": в 3 ОШБр оценили возможность удара по Украине из-за изменения ядерной доктрины РФ

Россия может уничтожить любые цели на территории Украины и без применения ядерного оружия, пояснил заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин. Цель Кремля — повлиять на решение Запада относительно дальнобойных ударов.

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Президент РФ Владимир Путин намеренно внес изменения в ядерную доктрину РФ накануне встречи, на которой партнеры Украины могут отменить ограничения на западное оружие. Причина таких действий Кремля — это слабость и нерешительность украинских союзников. О том, возможны ли пуски атомных боеголовок по Украине, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин написал в Telegram-канале.

Жорин заявил, что новые угрозы РФ, которые 25 сентября озвучил Путин, появились в ответ на действия западных политиков. Их робкое поведение приводит к тому, что Кремль диктует свои условия. Впрочем, военный 3 ОШБр не считает, что россияне действительно применят ядерное оружие для удара по Украине. По его мнению, изменения в российской ядерной доктрине должны повлиять на переговоры по дальнобойному оружию, которые состоятся в США завтра, 26 сентября.

"Это чистой воды очередной шантаж, который русаки могут себе позволить благодаря позиции Запада. Запад позволяет им быть с каждым днем все наглее", — сказал он.

В то же время у России просто нет потребности на удары ядерным оружием, уточнил Жорин. Чтобы уничтожить энергетику и инфраструктуру у ВС РФ достаточно и конвенционального, то есть неядерного, оружия.

Ядерное оружие РФ — Жорин о решении Кремля 25 сентября Фото: Скриншот

Ядерное оружие РФ — детали

Отметим, вечером 25 сентября Владимир Путин собрал совещание Совбеза РФ относительно изменения российской ядерной доктрины. Среди прочего, Москва ответит ядерным ударом при угрозах для территории Беларуси. Кроме того, будет разрешено бить по неядерной стране, а если ей будут помогать ядерные, то это будет считаться нападением на РФ.

Ранее Фокус писал о соображениях западных аналитиков относительно того, какие новые красные линии придумает глава Кремля, чтобы повлиять на поддержку Запада. Они объяснили, что ядерные угрозы РФ озвучивались слишком часто и на них будто бы уже не было реакции, на которую надеялись в Москве. Одна из возможных версий развития событий — угрозы существенно возрастут накануне президентских выборов в США, чтобы помочь победить Республиканцу Дональду Трампу.

Между тем в США 26 сентября состоится совещание руководителей стран Запада, которые должны решить, позволить ли Украине бить дальнобойным оружием по российской территории. Ранее Великобритания заявила, что как будто не возражает против такого применения ракет Storm Shadow. В то же время для применения этого вида оружия, а также дальнобойных ATACMS должно быть согласие американского президента Джо Бадена. До сих пор Байден несколько раз повторял, что отмены ограничений не будет.

Напоминаем, президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Нью-Йорке на заседании Генассамблеи ООН предупредил, что Россия планирует бить по атомным станциям, чтобы зимой оставить украинцев без электроэнергии. 25 сентября глава государства заявил, что во время предыдущих обстрелов россияне уничтожили все ТЭС и повредили часть ГЭС.