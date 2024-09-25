Битимуть по підстанціях: експерт назвав можливий план атак РФ на українські АЕС (відео)

Як розповів Олександр Мусієнко, росіяни можуть завдавати ударів по тих підстанціях, які забезпечують енергією АЕС. А це ще більша загроза, адже спричинить порушення роботи охолоджувальних ставків і насосів.

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Російські війська можуть готувати атаки на атомні електростанції України. Можливо, росіяни битимуть по підстанціях. Про це розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в коментарі "РБК-Україна".

За його словами, в ООН уже назвали атаки на АЕС неприпустимими. На майданчиках ООН це питання не обговорювалося. Однак, як уже говорив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, РФ все ж планує бити по українських атомних електростанціях.

Олександр Мусієнко про удари по підстанціях (дивитися з 12 хвилини)

Мусієнко заявив, що підстанції потрібні для того, щоб транспортувати і розподіляти вироблену електроенергію.

"Ось Росія хоче бити по цих підстанціях, судячи з того, що говорив міністр закордонних справ, для того щоб, ну ми розуміємо, створити проблеми для атомних електростанцій", — зазначив експерт.

Він також заявив, що росіяни можуть завдавати ударів по тих підстанціях, які забезпечують енергією АЕС. А це ще більша загроза, адже спричинить порушення роботи охолоджувальних ставків і насосів.

Мусієнко заявив, що електроенергія не може вічно не транспортуватися і перебувати фактично в місці її генерації.

"Це може призвести до відключення енергоблоків. І ось це можливий план Росії", — вважає Мусієнко.

За його словами, атомна генерація більшою мірою забезпечує потреби України в електроенергії.

Нагадаємо, 24 вересня президент України Володимир Зеленський також говорив, що Росія битиме взимку по українських АЕС. За його словами, він отримав докази планів Кремля.