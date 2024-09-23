Ядерні об'єкти в Україні стають цілями для РФ. Чи вдалося захистити всі АЕС

Восени Росія може перейти до плану занурення України у темряву та обстрілювати підстанції, які живлять енергоблоки АЕС. Не всі західні системи ППО відобразять масований наліт крилатих і балістичних ракет в одну ціль. Фокус розбирався, як зберегти важливе для країни джерело енергії.

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про намір Росії напередодні зими вдарити по українських ядерних об'єктах. Чиновник закликав ООН та союзників створити постійні моніторингові місії на українських атомних станціях.

Відповідно до розвідінформації, під загрозою знаходяться відкриті розподільчі пристрої та підстанції передачі на всіх АЕС. Такі об'єкти є критичними для безпечної роботи атомної енергетики, їх пошкодження викличе високий ризик ядерного інциденту з глобальними наслідками. Українські спецслужби вже передали ці відомості партнерам на Заході та МАГАТЕ.

Про можливу загрозу ударів по ядерних об'єктах повідомляє і голова Офісу президента України Андрій Єрмак. Він закликав світ до "швидкої глобальної реакції".

"Це підготовка до можливого сценарію ядерної катастрофи. Росія — країна-терорист, її потрібно зупинити тут і зараз. Країни Заходу та Глобального Півдня мають жорстко реагувати на підготовку терору. Він стосується всіх", — написав він у Telegram.

На додаток до вищезгаданих заяв компанія "Енергоатом" 13 вересня інформувала про прольоти понад 70 російських безпілотників та понад 30 крилатих ракет поряд з українськими АЕС. Таку безпрецедентну загрозу не лише для України, а й усьому європейському континенту не створювала ще жодна країна.

Російська сторона не коментувала заяви Києва. До повномасштабного вторгнення РФ в Україні працювали чотири атомні електростанції. Запорізька АЕС опинилася під контролем російських військ у ніч проти 4 березня 2022 року, після окупації Енергодару.

Після цього неодноразово фіксувалися удари по об'єкту дронами та артилерією, а станція опинялася на межі блекауту. ЗАЕС не виробляє електроенергію з вересня 2022 року: там працюють лише системи охолодження реакторів. МАГАТЕ на 68-й сесії підтвердило, що всі українські АЕС, включаючи Запорізьку, мають бути під суверенним контролем України.

Росія "полює" за об'єктами АЕС

Російська армія під час ракетного обстрілу 26 серпня 2024 року влучила по підстанціям біля АЕС, через що відключалася частина реакторів. Цього дня постала загроза розвалу об'єднаної енергосистеми, розповідає Фокусу співзасновник "Антикризового експертного ядерного центру України", вчена Ольга Кошарна.

Працівникам МАГАТЕ повідомили про відключення чотирьох реакторів, від чого постраждали дві атомні станції:

на Рівненській АЕС відключилося три енергоблоки: Рівне-1 (на 381 МВт), Рівне-3 (950 МВт) та Рівне-4 (950 МВт);

на Південноукраїнській АЕС – один енергоблок №3 на 950 МВт.

Внаслідок атаки ЗС РФ, за оцінками вченої, сталися не регламентні зупинки — ситуація опинилася на межі радіаційної аварії на всій території України. Цей інцидент був небезпечнішим, ніж атаки по відкритих розподільчих пристроях біля АЕС.

"Починаються важкі перехідні процеси, ми вперше зіткнулися з ними у листопаді 2022 року, коли вимкнулися всі АЕС ", — зауважила Кошарна.

Експерт говорить про 23 листопада, коли вперше в історії України відключились усі блоки АЕС після масованого нальоту російських ракет. Автоматично зупинилися всі три атомні електростанції, що дають половину виробництва електроенергії: Південноукраїнська, Хмельницька та Рівненська.

ППО не завжди допоможуть: як захистити ядерні об'єкти в Україні від ракет

Опитані Фокусом фахівці у сфері ядерної енергетики впевнені, що Росія обстрілюватиме не ядерні реактори, а трансформаторні підстанції для живлення енергоблоків АЕС, що працюють.

План Росії полягає в тому, щоб занурити Україну в темряву восени. Удари по ядерних об'єктах будуть черговою ескалацією російської сторони після атак гідроелектростанцій, каже Фокусу керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

На думку аналітика, існує три варіанти протистояння російським атакам:

збільшення систем ППО;

удари по російських складах із балістичними ракетами;

зміцнення систем захисту об'єктів від ударів ракет та дронів.

"Далеко не всі снаряди долетять до ядерного об'єкта при націленому ударі. А попадання в одну підстанцію недостатньо для виведення всієї станції з ладу", — вважає він.

АЕС, що залишилися в Україні, виробляють значний обсяг електроенергії, тому армія РФ б'є по розподільних вузлах. Скоріше за все, по реакторах росіяни не вдарять, оскільки для багатьох союзників агресора ядерна катастрофа є табу, зазначив Мусієнко.

За твердженням Ольги Кошарної, необхідні запаси трансформаторів для АЕС зробити не вдалося, як і збудувати захисні споруди другого рівня з бетону для розподільчих пристроїв.

Українські АЕС прикриті системами ППО, але вони не витримають масованого нальоту крилатих і балістичних ракет в одну ціль. При цьому алгоритми та патенти щодо підготовки атомних енергоблоків до ракетних атак готові, розповідає Кошарна.

Експерт критикує ідею розподілу місій МАГАТЕ на всіх критичних трансформаторних підстанціях АЕС, адже їх в Україні понад 200 штук.

"Ми їх там поселимо жити? Тоді цілого штату МАГАТЕ не вистачить на всі наші об'єкти. Їм запропонують попрацювати живим щитом? Щодо відкритих розподільчих пристроїв поряд з АЕС, то на всіх українських станціях є представники цієї місії", — підсумувала вона.

Нагадаємо, в Росії хочуть зупинити роботу Курської АЕС через воєнну операцію ЗСУ. В даний час працює один із чотирьох блоків.

Президент Володимир Зеленський на початку вересня 2024 року говорив, що для повернення під контроль України Запорізької АЕС недостатньо політичних кроків. Деокупувати АЕС допомагає директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.