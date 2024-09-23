Ядерные объекты в Украине становятся целями для РФ. Удалось ли защитить все АЭС

Осенью Россия может перейти к плану погружения Украины во тьму и обстреливать подстанции, питающие энергоблоки АЭС. Далеко не все западные системы ПВО отразят массированный налет крылатых и баллистических ракет в одну цель. Фокус разбирался, как сохранить важный для страны источник энергии.

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о намерении России накануне зимы ударить по украинским ядерным объектам. Чиновник призвал ООН и союзников создать постоянные мониторинговые миссии на украинских атомных станциях.

Согласно развединформации, под угрозой находятся открытые распределительные устройства и подстанции передачи на всех АЭС. Такие объекты — критические для безопасной работы атомной энергетики, их повреждение вызовет высокий риск ядерного инцидента с глобальными последствиями. Украинские спецслужбы уже передали эти сведения партнерам на Западе и МАГАТЭ.

О предполагаемой угрозе ударов по ядерным объектам сообщает и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он призвал мир к "быстрой глобальной реакции".

"Это подготовка к возможному сценарию ядерной катастрофы. Россия — страна-террорист, ее нужно остановить здесь и сейчас. Страны Запада и Глобального Юга должны жестко реагировать на подготовку террора. Он касается всех", — написал он в Telegram.

В дополнение к вышеуказанным заявлениям компания "Энергоатом" 13 сентября информировала о пролетах более 70 российских беспилотников и свыше 30 крылатых ракет рядом с украинскими АЭС. Столь беспрецедентную угрозу не только для Украины, но и всему европейскому континенту не создавала еще ни одна страна.

Российская сторона не комментировала заявления Киева. До полномасштабного вторжения РФ в Украине работали четыре атомные электростанции. Запорожская АЭС оказалась под контролем российских войск в ночь на 4 марта 2022 года, после оккупации Энергодара.

После этого неоднократно фиксировались удары по объекту дронами и артиллерией, а станция оказывалась на грани блэкаута. ЗАЭС не производит электроэнергию с сентября 2022 года: там работают лишь системы охлаждения реакторов. МАГАТЭ на 68-й сессии подтвердило, что все украинские АЭС, включая Запорожскую, должны быть под суверенным контролем Украины.

Россия "охотится" за объектами АЭС

Российская армия во время ракетных обстрелов 26 августа 2024 года попала по подстанциям возле АЭС, из-за чего отключалась часть реакторов. В этот день появилась угроза развала объединенной энергосистемы, рассказывает Фокусу соучредитель "Антикризисного экспертного ядерного центра Украины", ученая Ольга Кошарная.

Работникам МАГАТЭ сообщили об отключении четырех реакторов, от чего пострадали две атомные станции:

на Ровенской АЭС отключилось три энергоблока: Ровно-1 (на 381 МВт), Ровно-3 (950 МВт) и Ровно-4 (950 МВт);

на Южно-Украинской АЭС — один энергоблок №3 на 950 МВт.

В результате атаки ВС РФ, по оценкам ученой, произошли не регламентные остановки — ситуация оказалась на грани радиационной аварии на всей территории Украины. Этот инцидент был опаснее, чем атаки по открытым распределительным устройствам возле АЭС.

"Начинаются тяжелые переходные процессы, мы впервые столкнулись с ними в ноябре 2022 года, когда выключились все АЭС", — заметила Кошарная.

Эксперт говорит о 23 ноября, когда впервые в истории Украины отключились все блоки АЭС после массированного налета российских ракет. Автоматически остановились все три атомных электростанции, дающие половину производства электроэнергии: Южноукраинская, Хмельницкая и Ровненская.

ПВО не всегда помогут: как защитить ядерные объекты в Украине от ракет

Опрошенные Фокусом специалисты в сфере ядерной энергетики уверены, что Россия будет обстреливать не ядерные реакторы, а трансформаторные подстанции для питания работающих энергоблоков АЭС.

План России состоит в том, чтобы погрузить Украину во тьму осенью. Удары по ядерным объектам будут очередной эскалацией российской стороны после атак гидроэлектростанций, говорит Фокусу руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По мнению аналитика, существует три варианта противостояния российским атакам:

увеличение систем ПВО;

удары по российским складам с баллистическими ракетами;

укрепление систем защиты объектов от ударов ракет и дронов.

"Далеко не все снаряды долетят до ядерного объекта при нацеленном ударе. А попадания в одну подстанцию недостаточно для выведения всей станции из строя", — считает он.

Оставшиеся в Украине АЭС вырабатывают значительный объем электроэнергии, поэтому армия РФ бьет по распределительным узлам. Скорее всего, по реакторам россияне не ударят, так как для многих союзников агрессора ядерная катастрофа является табу, заметил Мусиенко.

По утверждению Ольги Кошарной, необходимые запасы трансформаторов для АЭС сделать не удалось, как и построить защитные сооружения второго уровня из бетона для распределительных устройств.

Украинские АЭС прикрыты системами ПВО, но они не выдержат массированный налет крылатых и баллистических ракет в одну цель. При этом алгоритмы и патенты по подготовке атомных энергоблоков к ракетным атакам готовы, рассказывает Кошарная.

Эксперт критикует идею распределения миссий МАГАТЭ на всех критических трансформаторных подстанциях АЭС, ведь их в Украине более 200 штук.

"Мы их там поселим жить? Тогда целого штата МАГАТЭ не хватит на все наши объекты. Им предложат поработать живым щитом? Что касается открытых распределительных устройств рядом с АЭС, на всех украинских станциях есть представители этой миссии", — подытожила она.

Напомним, в России хотят остановить работу Курской АЭС из-за военной операции ВСУ. В настоящее время работает один из четырех блоков.

Президент Владимир Зеленский в начале сентября 2024 года говорил, что для возврата под контроль Украины Запорожской АЭС недостаточно политических шагов. Деоккупировать АЭС помогает директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.