Могут быть проблемы: "Росатом" хочет остановить Курскую АЭС на фоне операции ВСУ

Курская АЭС, хотя и является устаревшей, но обеспечивает электроэнергией 90% промышленных предприятий Курской области.

Related video

Работу Курской атомной электростанции (АЭС) могут остановить из-за продолжающейся операции ВСУ в Курской области. О варианте остановки АЭС в городе Курчатов сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев, пишет Moscow Times.

"Рассматривался такой вариант. Мы его анализировали", — сказал он на полях Восточного экономического форума, который происходит во Владивостоке.

Лихачев добавил, что на данный момент решение об остановке станции не принято, так как она крайне важна для региона.

"Курская АЭС очень большое значение имеет, играет важную роль в энергоснабжении всего региона, это крайне важно сейчас. Из четырех блоков один работает. Пока мы считаем, что принятых мер безопасности достаточно", — отметил глава "Росатома".

Известно, что Курская АЭС является важнейшим узлом Единой энергетической системы России. Доля Курской атомной станции в установленной мощности всех электростанций Черноземья составляет 35%. Она обеспечивает электроэнергией 90% промышленных предприятий Курской области.

Курская АЭС Фото: Ведомости

В то же время Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова, считает, что остановка Курской АЭС будет иметь временный эффект. Он объяснил, что станция питает два горнорудных бассейна и один металлургический комбинат. В случае остановки энергоблоков там могут возникнуть проблемы: нужно будет время для налаживания альтернативных схем подачи электроэнергии.

Но в целом энергетическая система РФ не почувствует последствий отключения. Ведь, как отметил Омельченко, в России нет дефицита генерации в отличие от Украины, в которой дефицит возник из-за обстрелов ВС РФ.

"У них в целом мощность генерации составляет около где-то 250 ГВт, и поэтому потеря 2 ГВт — это менее 1%. Это к каким-то критическим последствиям не приведет", — сообщил Омельченко.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что происходит в Курчатове, городе, где и расположена Курская АЭС. В город закрыт свободный въезд, а солдаты российской армии разместились в местной школе.

При этом военные эксперты полагают, что российские войска будут стирать с лица Земли собственную Курскую область, пытаясь отбить наступление ВСУ и не считаясь с военными потерями.