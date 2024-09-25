Будут бить по подстанциям: эксперт назвал возможный план атак РФ на украинские АЭС (видео)

Как рассказал Александр Мусиенко, россияне могут наносить удары по тем подстанциям, которые обеспечивают энергией АЭС. А это еще большая угроза, ведь вызовет нарушение работы охлаждающих прудов и насосов.

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Российские войска могут готовить атаки на атомные электростанции Украины. Возможно, россияне будут бить по подстанциям. Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии "РБК-Украина".

По его словам, в ООН уже назвали атаки на АЭС недопустимыми. На площадках ООН этот вопрос не обсуждался. Однако, как уже говорил министр иностранных дел Андрей Сибига, РФ все же планирует бить по украинским атомным электростанциям.

Александр Мусиенко про удары по подстанциях (смотреть с 12 минуты)

Мусиенко заявил, что подстанции нужны для того, чтобы транспортировать и распределять произведенную электроэнергию.

"Вот Россия хочет бить по этим подстанциям, судя по тому, что говорил министр иностранных дел, для того чтобы, ну мы понимаем, создать проблемы для атомных электростанций", — отметил эксперт.

Он также заявил, что россияне могут наносить удары по тем подстанциям, которые обеспечивают энергией АЭС. А это еще большая угроза, ведь вызовет нарушение работы охлаждающих прудов и насосов.

Мусиенко заявил, что электроэнергия не может вечно не транспортироваться и находиться фактически в месте ее генерации.

"Это может привести к отключению энергоблоков. И вот это возможный план России", — считает Мусиенко.

По его словам, атомная генерация в большей мере обеспечивает потребности Украины в электроэнергии.

Напомним, 24 сентября президент Украины Владимир Зеленский также говорил, что Россия будет бить зимой по украинским АЭС. По его словам, он получил доказательства планов Кремля.