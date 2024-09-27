Украина получит американские бомбы JSOW: сколько оружия могли передать США

Американцы планировали произвести в общей сложности 3 334 единиц данного вида вооружения. Но на сегодняшний день в США может находиться более 2 000 единиц AGM-154 JSOW.

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В рамках нового пакета помощи на сумму $7,9 млрд, 26 сентября США объявили о передаче Украине планирующих бомб AGM-154 JSOW (Joint Standoff Weapon). Это заявление было сделано главой Белого дома Джо Байденом, и оно вызывает вопросы о количестве и особенностях данных боеприпасов. Об этом пишут обозреватели Defense Express.

Итак, AGM-154 JSOW находятся на вооружении с 1999 года, и их судьба в США уже частично рассекречена. Согласно несекретному отчету управления по оборонным закупкам Министерства обороны США от 18 марта 2015 года, было произведено 2 517 единиц JSOW, из которых 1 983 предназначены для ВМС США и 523 для Военно-воздушных сил. Планировалось произвести в общей сложности 3 334 единиц, но закупки данных авиабомб были прекращены в 2015 году.

По оценкам аналитиков, Соединенные Штаты использовали около 400 JSOW в военных операциях в Югославии, Афганистане и Ираке, а также на учениях. Таким образом, на сегодняшний день в США может находиться более 2 000 единиц этого вооружения.

Однако остается открытым вопрос, были ли списанные боеприпасы проданы иностранным покупателям, и какое количество из них может храниться в неприкосновенном резерве Пентагона.

В заключение была отмечена любопытная деталь — эти авиабомбы с дальностью поражения до 100 км могут быть модернизированы в крылатую ракету с дальностью полета более 500 км, что делает их особенно важным элементом вооружения.

"В любом случае имеющиеся запасы, которые измеряются в тысячах, это об очень важной особенности этого оружия. Потому что главным требованием к вооружению являются не только характеристики, но и количественный параметр", — подытожили обозреватели.

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