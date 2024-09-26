Для уникальной обстановки в Украине: что известно об управляемой планирующей авиабомбе JSOW (видео)

JSOW позволит Силам обороны бить по российским войскам и другим целям с безопасных расстояний, отмечают специалисты. Авиабомба позволит маневрировать и обходить ПВО.

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Президент США Джо Байден решил предоставить Украине военную помощь, в том числе — управляемые авиабомбы Joint Standoff Weapon (JSOW). Фокус решил собрать, что известно об этом средстве поражения.

JSOW — тактическая ракета, которую также называют управляемой планирующей авиабомбой. Она была создана в результате сотрудничества между ВМС США и ВС США для высокоточного поражения защищенных целей вне стандартной противовоздушной обороны, что повышает шансы самолетов на выживание и уменьшает потери на поле боя.

Максимальный вес боевой части JSOW составляет около 500 килограммов. Она предназначена для сброса на дальность до 130 км в случае высотного полета.

Длина бомбы составляет 4,06 метра, диаметр — 33 см, а размах крыла — 2,7 метра. JSOW совместима с различными летательными аппаратами, такими как F/A-18, F-16, B-1B, B-2A, B-52H, F-15E, F-35A/C и JAS 39 Gripen.

У нее нет такой дальности, как, например, у британско-французских Storm Shadow/Scalp-EG, которые Украина получала ранее, или немецких крылатых ракет Taurus KEPD 350, которые Киеву так и не предоставила Германия. Впрочем, JSOW не менее мощные, дальнобойные и более заметные, чем крылатые ракеты AGM-158 JASSM, которые Украине давно обещал Вашингтон для F-16.

Однако, как отмечает The War Zone, благодаря JSOW Украина сможет стрелять с безопасных расстояний по российским скоплениям войск, ПВО и другим целям. Кроме этого, благодаря авиабомбе можно будет маневрировать и обходить системы противовоздушной обороны.

Ракета очень хорошо подходит для уникальной боевой обстановки в Украине. Она может автономно планировать к своей цели с расстояния более 70 миль, если запускается с большой высоты или более 12 миль в случае запуска на малой высоте.

Такая управляемая планирующая бомба может быть полезной для геолоцированных статических/полустатических систем ПВО. Инфракрасный датчик визуализации JSOW нечувствителен к радиочастотным помехам. Он имеет очень маленькую сигнатуру — этот фактор затрудняет сбивание российскими средствами противовоздушной обороны.

Боеголовки JSOW существуют в кассетной и унитарной конфигурациях. Последняя является основным вариантом производства на сегодня.

Кассетная конфигурация JSOW

Унитарная конфигурация JSOW унитарная конфигурация

Базовая версия, AGM-154A, впервые применялась в Ираке во время войны с 2003 по 2011 год, а также в Афганистане во время операции "Непокоренная свобода". Всего было использовано более 400 бомб JSOW, из которых около 300 — в Ираке.

Ожидается, что обещанное оружие прибудет в Украину не сразу. Планируется, что оно поступит в течение года.

Также Соединенные Штаты Америки предоставили Украине новый пакет военной помощи на общую сумму 7,9 миллиарда долларов. Она, в частности, предусматривает поставку Киеву батареи ПВО Patriot.