Германия не дает Украине ракеты Taurus, но не против, чтобы ВСУ били по РФ чужими, — министр

Перед федеральным правительством сейчас не стоит вопрос, разрешать ли Украине применять оружие большой дальности против целей в России, пишут журналисты.

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Германия по просьбе Киева так и не передала Украине свои крылатые ракеты Taurus, но не против, чтобы ВСУ наносили удары по территории РФ оружием, которое предоставили другие партнеры. Об этом пишет Tagesschau со ссылкой на слова министра обороны Германии Бориса Писториуса.

По словам министра обороны Писториуса, использование западного оружия против целей в России регулируется международным правом.

"Международное право это позволяет", — сказал Писториус о дальнобойных ударах в глубь России.

Писториус также отверг угрозы Владимира Путина, который называет эскалацией возможное разрешение на удары по РФ.

"Угрозы Путина — это угрозы Путина, больше ничего говорить не нужно. Он угрожает, когда вздумается, и соблазняет, когда считает нужным", — говорит немецкий министр.

Издание отмечает, что перед федеральным правительством Германии сейчас не стоит вопрос, позволять ли Украине применять оружие большой дальности против целей в России.

Текущая дискуссия касается "оружия, которое мы даже не доставляли", — сказал представитель правительства Штеффен Хебештрайт. Оружие, о котором идет речь, "качественно отличается" от того, которое Германия поставляет в Украину, и превышает его по дальности действия.

Самое масштабное вооружение, которое Германия поставила Украине, это реактивные системы залпового огня HIMARS с дальностью 100 километров и самоходная гаубица Type 2000 с дальностью 40 километров.

Относительно поставок крылатых ракет Taurus в Украину, о чем уже было много запросов, представитель правительства сказал: "Федеральный канцлер Олаф Шольц "очень решителен в этом вопросе — и я не вижу никаких изменений в его мнении".

Напомним, что 24 мая сообщалось, что Германия не передаст Украине свои крылатые ракеты Taurus, поскольку не хочет, чтобы ВСУ самостоятельно выбирали цели для ударов ими, а отправка немецких специалистов в Украину неприемлема. Такое заявление обнародовал канцлер ФРГ Олаф Шольц.