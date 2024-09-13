Німеччина не дає Україні ракети Taurus, але не проти, щоб ЗСУ били по РФ чужими, — міністр

Перед федеральним урядом зараз не стоїть питання, чи дозволяти Україні застосовувати зброю великої дальності проти цілей у Росії, пишуть журналісти.

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Німеччина на прохання Києва так і не передала Україні свої крилаті ракети Taurus, але не проти, щоб ЗСУ завдавали ударів по території РФ зброєю, яку надали інші партнери. Про це пише Tagesschau із посиланням на слова міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса.

За словами міністра оборони Пісторіуса, використання західної зброї проти цілей у Росії регулюється міжнародним правом.

"Міжнародне право це дозволяє", — сказав Пісторіус про далекобійні удари вглиб Росії.

Пісторіус також відкинув погрози Володимира Путіна, який називає ескалацією можливий дозвіл на удари по РФ.

"Погрози Путіна – це погрози Путіна, більше нічого говорити не потрібно. Він погрожує, коли заманеться, і спокушає, коли вважає за потрібне", — каже німецький міністр.

Видання зазначає, що перед федеральним урядом Німеччини зараз не стоїть питання, чи дозволяти Україні застосовувати зброю великої дальності проти цілей у Росії.

Поточна дискусія стосується "зброї, яку ми навіть не доставляли", — сказав речник уряду Штеффен Хебештрайт. Зброя, про яку йдеться, "якісно відрізняється" від тієї, яку Німеччина постачає в Україну, і перевищує її за дальністю дії.

Наймасштабніше озброєння, яке Німеччина поставила Україні, це реактивні системи залпового вогню HIMARS з дальністю 100 кілометрів і самохідна гаубиця Type 2000 з дальністю 40 кілометрів.

Щодо постачання крилатих ракет Taurus в Україну, про що вже було багато запитів, речник уряду сказав: "Федеральний канцлер Олаф Шольц "дуже рішучий щодо цього — і я не бачу жодних змін у його думці".

Нагадаємо, що 24 травня повідомлялося, що Німеччина не передасть Україні свої крилаті ракети Taurus, оскільки не хоче, аби ЗСУ самостійно обирали цілі для ударів ними, а відправка німецьких фахівців в Україну неприйнятна. Таку заяву оприлюднив канцлер ФРН Олаф Шольц.