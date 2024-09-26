Для унікальної обстановки в Україні: що відомо про керовану планувальну авіабомбу JSOW (відео)

JSOW дасть змогу Силам оборони бити по російських військах та інших цілях із безпечних відстаней, зазначають фахівці. Авіабомба дозволить маневрувати та обходити ППО.

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Президент США Джо Байден вирішив надати Україні військову допомогу, зокрема — керовані авіабомби Joint Standoff Weapon (JSOW). Фокус вирішив зібрати, що відомо про цей засіб ураження.

JSOW — тактична ракета, яку також називають керованою планувальною авіабомбою. Вона була створена в результаті співробітництва між ВМС США і ПС США для високоточного ураження захищених цілей поза межами стандартної протиповітряної оборони, що підвищує шанси літаків на виживання та зменшує втрати на полі бою.

Максимальна вага бойової частини JSOW становить близько 500 кілограмів. Вона призначена для скидання на дальність до 130 км у випадку висотного польоту.

Довжина бомби становить 4,06 метра, діаметр — 33 см, а розмах крила — 2,7 метра. JSOW сумісна з різними літальними апаратами, такими як F/A-18, F-16, B-1B, B-2A, B-52H, F-15E, F-35A/C та JAS 39 Gripen.

У неї немає такої дальності, як, наприклад, у британсько-французьких Storm Shadow/Scalp-EG, які Україна отримувала раніше, або німецьких крилатих ракет\ Taurus KEPD 350, які Києву так і не надала Німеччина. Втім, JSOW не менш потужні, далекобійні й більш помітні за крилаті ракети AGM-158 JASSM, які Україні давно обіцяв Вашингтон для F-16.

Однак, як зазначає The War Zone, завдяки JSOW Україна зможе стріляти з безпечніших відстаней по російських скупченнях військ, ППО та інших цілях. Окрім цього, завдяки авіабомбі можна буде маневрувати та обходити системи протиповітряної оборони.

Ракета дуже добре підходить для унікальної бойової обстановки в Україні. Вона може автономно планувати до своєї мети з відстані понад 70 миль, якщо запускається з великої висоти або понад 12 миль у випадку запуску на малій висоті.

Така керована планувальна бомба може бути корисною для геолокованих статичних/напівстатичних систем ППО. Інфрачервоний датчик візуалізації JSOW нечутливий до радіочастотних перешкод. Він має дуже маленьку сигнатуру — цей фактор ускладнює збивання російськими засобами протиповітряної оборони.

Боєголовки JSOW наявні в касетній та унітарній конфігураціях. Остання є основним варіантом виробництва на сьогодні.

Касетна конфігурація JSOW

Унітарна конфігурація JSOW

Базова версія, AGM-154A, вперше застосовувалася в Іраку під час війни з 2003 по 2011 рік, а також в Афганістані під час операції "Нескорена свобода". Загалом було використано понад 400 бомб JSOW, з яких близько 300 — в Іраку.

Очікується, що обіцяна зброя прибуде до України не одразу. Планується, що вона надійде протягом року.

Також Сполучені Штати Америки надали Україні новий пакет військової допомоги на загальну суму 7,9 мільярда доларів. Вона, зокрема, передбачає постачання Києву батареї ППО Patriot.