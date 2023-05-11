"Україна має право захищатися": у Британії підтвердили передачу Києву ракет Storm Shadow

За словами міністра оборони Уоллеса, передані Лондоном ракети Storm Shadow будуть доповненням до вже отриманих систем великої дальності, таких як ракети HIMARS та Harpoon. Використання цього озброєння допоможе Києву відтіснити російські сили.

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Міністр оборони Великобританії Бен Воллес офіційно підтвердив передачу Україні ракет Storm Shadow. Ця зброя була передана безоплатно. Про це повідомили у виданні Sky News.

"Сьогодні я можу підтвердити, що Великобританія безоплатно передає Україні ракети Storm Shadow. Storm Shadow — це ракети великої дальності, призначені лише для високоточних ударів", — сказав він депутатам у Палаті громад.

Згідно з заявою Уоллеса, передані Великобританією ракети Storm Shadow будуть доповненням до вже отриманих систем великої дальності, таких як ракети HIMARS та Harpoon, а також до української крилатої ракети "Нептун" та засобів більшої дальності, отриманих від інших країн.

"Україна має право захищатися. Використання Storm Shadow дозволить Україні відтіснити російські сили, що знаходяться на суверенній території України", — додав він.

Storm Shadow — це ракета великої дальності, розроблена Великобританією та Францією, яка зазвичай запускається з повітря. Вона може уражати цілі на відстані понад 250 км, що робить її менш далекобійною порівняно з американськими ракетами класу "земля-земля" ATACMS. Основними її цілями є командні пункти супротивника, підводні човни, мости, а також інші стратегічні об'єкти.

Нагадаємо, 11 травня Великобританія передала Україні кілька крилатих ракет великої дальності Storm Shadow, які стануть у нагоді українським захисником під час контрнаступу.

Крім того, 9 травня з'явилися перші повідомлення про те, що Великобританія має намір передати Україні крилаті ракети Storm Shadow. Про свої наміри прем'єр-міністр країни Ріші Сунак заявляв ще у лютому і ось від розмов перейшли до дій.