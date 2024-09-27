Україна отримає американські бомби JSOW: скільки зброї могли передати США

Американці планували виробити загалом 3 334 одиниць цього виду озброєння. Але на сьогодні у США може перебувати понад 2 000 одиниць AGM-154 JSOW.

Related video

У рамках нового пакета допомоги на суму $7,9 млрд, 26 вересня США оголосили про передачу Україні планувальних бомб AGM-154 JSOW (Joint Standoff Weapon). Цю заяву було зроблено главою Білого дому Джо Байденом, і вона викликає питання щодо кількості та особливостей цих боєприпасів. Про це пишуть оглядачі Defense Express.

Отже, AGM-154 JSOW перебувають на озброєнні з 1999 року, і їхня доля в США вже частково розсекречена. Згідно з несекретним звітом управління з оборонних закупівель Міністерства оборони США від 18 березня 2015 року, було виготовлено 2 517 одиниць JSOW, з яких 1 983 призначені для ВМС США і 523 для Військово-повітряних сил. Планувалося виготовити загалом 3 334 одиниць, але закупівлі цих авіабомб було припинено у 2015 році.

За оцінками аналітиків, Сполучені Штати використовували близько 400 JSOW у військових операціях у Югославії, Афганістані та Іраку, а також на навчаннях. Таким чином, на сьогодні у США може перебувати понад 2 000 одиниць цього озброєння.

Однак залишається відкритим питання, чи були списані боєприпаси продані іноземним покупцям, і яка кількість із них може зберігатися в недоторканному резерві Пентагону.

Насамкінець було відзначено цікаву деталь — ці авіабомби з дальністю ураження до 100 км можуть бути модернізовані в крилату ракету з дальністю польоту понад 500 км, що робить їх особливо важливим елементом озброєння.

"У будь-якому випадку наявні запаси, які вимірюються у тисячах, це про дуже важливу особливість цієї зброї. Бо головною вимогою до озброєння є не лише характеристики, а й кількісний параметр", — підсумували оглядачі.

Важливо

Тест "червоних ліній": чому США відправили ЗСУ авіабомби JSOW саме зараз

Раніше ми детально писали про керовану плануючу авіабомбу AGM-154 JSOW, яка призначена для високоточного ураження захищених цілей поза стандартною протиповітряною обороною.