Авіабомби JSOW, які США вирішили передати Україні, можна перетворити на ракети, — аналітик
За словами головного редактора Defense Express, є варіант модернізації JSOW у повноцінну крилату ракету. Цей проєкт отримав назву JSOW-ER, який діяв у США з кінця 2000-х років до 2023 року.
Планувальні авіабомби JSOW, які Штати передають Україні, можуть бути перетворені на повноцінну крилату ракету. Про це розповів головний редактор військового порталу Defense Express Олег Катков в ефірі "Апостроф TV".
За його словами, поточні базові характеристики JSOW ставлять питання про причину їхньої передачі. Так, бомба хоч і названа далекобійною, проте вона може уражати цілі на відстані приблизно в 110 кілометрів від місця скидання.
"Тобто літак піднімається на висоту 10-12 кілометрів і з цієї висоти жбурляє цю бомбу, і десь 110 кілометрів вона пролетить", — пояснив Катков.
Він вважає, що авіація України не може підніматися на такі висоти, а намагається триматися ближче до землі. Авіабомби ж українські літаки скидатимуть, використовуючи спеціальний маневр.
"Тобто, коли літак на малій висоті підходить до району скидання, задирає ніс, робить "гірку" і на вершині цієї "гірки" він робить скидання авіаційного боєприпасу у вигляді планувальної авіаційної бомби", — сказав він.
За його словами, в таких умовах дальність дії JDAM-ER, SDB і JSOW становитиме приблизно 40 кілометрів.
"Тому й виникло цілком логічне запитання, навіщо це передавати... Пентагон ніколи не був помічений у тому, що робить не прагматичні кроки", — сказав експерт.
Катков припустив, що є варіант модернізації JSOW у повноцінну крилату ракету. Цей проєкт отримав назву JSOW-ER, який діяв у США з кінця 2000-х років до 2023 року.
"Боєприпас у вигляді JSOW-ER як крилата ракета вже літав повноцінно у 2009 році. І дальність використання JSOW-ER як крилатої ракети становить понад 500 кілометрів", — зазначив головний редактор Defense Express і додав, що згодом від проєкту відмовилися на користь іншого.
Однак, як зазначив експерт, це лише один із варіантів.
Раніше повідомлялося, що Україна отримає американські бомби JSOW. Американці планували виробити загалом 3 334 одиниць цього виду озброєння. Але на сьогодні у США може перебувати понад 2 000 одиниць AGM-154 JSOW.