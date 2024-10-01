Имели 1400 самолетов: авиаэксперт рассказал, почему РФ не смогла забросать Украину бомбами

По словам Валерия Романенко, в начале полномасштабного вторжения у противника было в десятки раз больше авиации, нежели у Киева, но в результате это не подарило ему никакого преимущества. Все из-за неумения обходить системы ПВО.

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Несмотря на то, что у России было преимущество в количестве авиации, она не смогла забросать Украину бомбами в начале полномасштабной войны. Научный сотрудник Национального авиационного университета, авиаэксперт Валерий Романенко в интервью NV назвал причину.

По его словам, существует главный миф о вражеской авиации, который заключается в том, что она способна вести реальные боевые действия. Количество самолетов у России в первые дни противостояния было колоссальное и их основная задача была в том, чтобы "выбомбить" наше государство обычными дешевыми снарядами. Агрессор не смог этого сделать, ведь не умел противостоять противовоздушной обороне.

"Мы начинали войну, имея 120 боевых самолетов, и это оптимистичная цифра. А россияне начинали войну, имея 1400 самолетов. И это реальные самолеты. И им не удалось. Им удалось прорваться, например, и высадить десант под Киевом, Гостомель. Это под Киевом, можно сказать. Но им не удалось закрепить первые успехи. Они смогли бомбить, например, Чернигов, еще несколько городов", — заявил Валерий Романенко.

Отдельно авиаэксперт добавил, что бомбы с самолетов ВС РФ начали сбрасывать в момент, когда Мариуполь в Донецкой области был у них глубоко в тылу. В результате получилось, что несмотря на десятикратное преимущество авиация совершенно не работала, за что ее "не ругали только самые ленивые за бездействие".

"Они показывали себя на авиашоу, на различных авиадартсах, но это же показуха, это потемкинские деревни. А реальная авиация у них не способна оказалась (одолеть, — ред.) наши зенитно-ракетные комплексы. Наши радары, которые в основном старые советские — радары там, скажем, на 70% старые советские. А те, что не старые советские — они по российским спецификациям разрабатывались, они совместимы", — продолжил Валерий Романенко.

Несмотря на то, что у России были все частоты, на которых работали украинские радары, продавить и "выбомбить" Украину она не смогла. Также у противника не удалось вывести из строя авиацию, хоть у ВС РФ и было огромное количество ракет разного типа.

Напомним, 13 сентября сообщалось, что более 80% российской авиации не смогут выполнять свои задачи, заявлял военно-политический обозреватель Александр Коваленко. По его словам, произойдет это в том случае, если Украина получит разрешение на удары западными дальнобойными ракетами по территории страны-агрессора.