Удары по РФ: более 80% российской авиации не смогут выполнять свои задачи, — эксперт (видео)

По словам эксперта, за сутки было задействовано до полусотни боевых самолетов, около 20 ударных вертолетов, осуществлено более 70 сбросов КАБ, сделано до 180 пусков неуправляемых радиационных ракет, применены фронтовые бомбардировщики Су-34 как основные носители КАБ, штурмовики Су-25, ударные вертолеты Ка-52 и Ми-24. После предоставления разрешения на удары по территории РФ количество российской авиации будет уменьшено.

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Получение Украиной разрешения на удары западными дальнобойными ракетами по территории России существенно поможет фронту. Более 80% российской боевой авиации не сможет выполнять боевые задачи в воздушном пространстве Украины, а наступательные возможности пехоты без поддержки с воздуха будут подорваны на 30% от общего огневого потенциала. Об этом рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Находясь на авиационных базах за пределами 300-километровой зоны, Су-25, Ка-52 и Ми-25 не смогли бы выполнять свои боевые задачи по территории Украины из-за ограниченного радиуса действия", — отметил он.

Чтобы заметить результат от ударов по территории РФ, может понадобиться несколько недель, ведь в самой РФ должны почувствовать угрозу для своих авиационных баз.

"В вопросах использования штурмовой авиации, а также вертолетов да (помогут фронту — ред.), но не сразу. Почему? Потому что должны сначала россияне почувствовать угрозу для своих авиационных баз, по которым будут прилетать соответствующие средства поражения и там, где размещаются те же Су-25 или Ка-52, Ми-28, Ми-24/35, которые применяются именно для поддержки наступательной деятельности пехоты и на это нужно время — несколько недель", — добавил Александр Коваленок в эфире "Киев24".

Эксперт отметил, что при таком варианте в воздушном пространстве Украины будут присутствовать только Су-34, Су-35. В результате "огневое воздействие по нашим позициям уменьшится в разы".

Что известно о разрешении на использование оружия для ударов по РФ

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно запрашивал разрешение на использование американских ракет. Каждый раз он получал отказ — в частности, использовать ATACMS не разрешалось из-за их ограниченного количества.

12 сентября стало известно, что США могут разрешить использовать ракеты для ударов по военным объектам ВС РФ на территории России. Но тут есть нюанс: разрешение может быть предоставлено на использование Storm Shadow и их французских аналогов Scalp для поражения целей на российской территории. При этом нужна будет поддержка от Великобритании и Франции.