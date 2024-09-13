Удари по РФ: понад 80% російської авіації не зможуть виконувати свої завдання, — експерт (відео)

За словами експерта, за добу було задіяно до півсотні бойових літаків, близько 20 ударних гелікоптерів, здійснено понад 70 скидів КАБ, зроблено до 180 пусків некерованих радіаційних ракет, застосовані фронтові бомбардувальники Су-34 як основні носії КАБ, штурмовики Су-25, ударні вертольоти Ка-52 та Мі-24. Після надання дозволу на удари по території РФ кількість російської авіації буде зменшена.

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Отримання Україною дозволу на удари західними далекобійними ракетами по території Росії суттєво допоможе фронту. Понад 80% російської бойової авіації не зможе виконувати бойові завдання у повітряному просторі України, а наступальні можливості піхоти без підтримки з повітря будуть підірвані на 30% від загального вогневого потенціалу. Про це розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

"Перебуваючи на авіаційних базах за межами 300-кілометрової зони, Су-25, Ка-52 та Мі-25 не змогли б виконувати свої бойові завдання по території України через обмежений радіус дії", — зазначив він.

Щоб помітити результат від ударів по території РФ, може знадобитись декілька тижнів, адже в самій РФ повинні відчути загрозу для своїх авіаційних баз.

"В питаннях використання штурмової авіації, а також гелікоптерів так (допоможуть фронту — ред.), але не одразу. Чому? Тому що повинні спочатку росіяни відчути загрозу для своїх авіаційних баз, по яких будуть прилітати відповідні засоби ураження і там, де розміщуються ті ж самі Су-25 або Ка-52, Мі-28, Мі-24/35, які застосовуються саме для підтримки наступальної діяльності піхоти й на це потрібен час — декілька тижнів", — додав Олександр Коваленко в ефірі "Київ24".

Експерт зазначив, що при такому варіанті в повітряному просторі України будуть присутні тільки Су-34, Су-35. В результаті "вогневий вплив по наших позиціям зменшиться в рази".

Що відомо про дозвіл на використання зброї для ударів по РФ

Президент України Володимир Зеленський неодноразово запитував дозвіл на використання американських ракет. Щоразу він отримував відмову — зокрема, використовувати ATACMS не дозволялось через їх обмежену кількість.

12 вересня стало відомо, що США можуть дозволити використовувати ракети для ударів по військових об'єктах ЗС РФ на території Росії. Але тут є нюанс: дозвіл може бути наданий на використання Storm Shadow та їх французьких аналогів Scalp для ураження цілей на російській території. При цьому потрібна буде підтримка від Великої Британії та Франції.