ATACMS можна бити по Криму, але не по Курській області: у Defense Express пояснили, чому

Обмеження від США в ударах ЗСУ далекобійними ракетами пов’язують з їх браком та страхом ескалації. Однак, як зазначають аналітики, є ще один важливий нюанс.

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Українські сили обмежені в ударах далекобійними ракетами ATACMS через умови США. У причинах заборон 16 серпня розібрались у Defence Express.

У ЗМІ передали, що заборона ударів ATACMS по території Росії пояснюється обмеженим запасом цих ракет. Мовляв, через брак цю зброю краще використовувати для атак по об’єктах в Криму.

Однак аналітики нагадали, що цього року Пентагон хизувався тим, що більше не переймається через скорочення запасів ATACMS. У США офіційно інформували, що вийшли на постачання десятків ракет у місяць.

Однак поповнення запасів самого Вашингтону та можливості цю зброю передавати — різні речі. Якщо кількість доступних саме для постачання в Україну ракет обмежена, рішення виглядає логічним. Проте у виданні висловили ще одне "доволі сміливе припущення".

Партнери України регулярно влаштовують над Чорним морем розвідувальні польоти. Зокрема, до операцій бувають залучені розвідувальні дрони RQ-4 Global Hawk та літаки радіотехнічної розвідки RC-135 Rivet Joint.

"При цьому у РФ вже давно й активно бідкаються на те, що після таких польотів Україна завдає болісних ударів і є вагомі втрати у засобах ППО, літаках, корабельному складі, командирсько-управлінській ланці", — нагадали аналітики.

У випадку з далекобійною зброєю її ефективність залежить від цілевказання. Тобто для точного удару потрібно мати чіткі й актуальні дані щодо цілі.

"Водночас можливості партнерів здійснювати аналогічний моніторинг об'єктів на території Курської, Воронезької, Бєлгородської областей РФ вочевидь значно менший. Тобто потенційна витрата ракет на ураження типової цілі також буде більшою, а ефективність — меншою", — зазначено в матеріалі.

У Defence Express визнали, що така версія, однак, не пояснює, чому ЗСУ не можна бити по аеродромах на території РФ. Зокрема, в зоні ураження ATACMS з дальністю 300 кілометрів розташовані аеродроми у Курську, Воронежі, Таганрозі, Ростові-на-Дону та Єйську, а також "Миллерово", "Бутурлиновка", "Морозовск", "Кущевская" тощо.

Нагадаємо, у The Washington Post 9 серпня інформували, що Україна запитала у США дозволу бити ракетами ATACMS по військових аеродромах на території РФ.

16 серпня у CNN з посиланням на джерела повідомили, що ЗСУ заборонили бити ATACMS по території Курської області. У США переконані, що краще застосовувати цю зброю для ударів по Криму.