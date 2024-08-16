ATACMS можно бить по Крыму, но не по Курской области: в Defense Express объяснили, почему

Ограничения от США в ударах ВСУ дальнобойными ракетами связывают с их нехваткой и страхом эскалации. Однако, как отмечают аналитики, есть еще один важный нюанс.

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Украинские силы ограничены в ударах дальнобойными ракетами ATACMS из-за условий США. В причинах запретов 16 августа разобрались в Defence Express.

В СМИ передали, что запрет ударов ATACMS по территории России объясняется ограниченным запасом этих ракет. Мол, из-за нехватки это оружие лучше использовать для атак по объектам в Крыму.

Однако аналитики напомнили, что в этом году Пентагон хвастался тем, что больше не переживает из-за сокращения запасов ATACMS. В США официально информировали, что вышли на поставки десятков ракет в месяц.

Однако пополнение запасов самого Вашингтона и возможности это оружие передавать — разные вещи. Если количество доступных именно для поставки в Украину ракет ограничено, решение выглядит логичным. Однако в издании высказали еще одно "довольно смелое предположение".

Партнеры Украины регулярно устраивают над Черным морем разведывательные полеты. В частности, к операциям бывают привлечены разведывательные дроны RQ-4 Global Hawk и самолеты радиотехнической разведки RC-135 Rivet Joint.

"При этом в РФ уже давно и активно жалуются на то, что после таких полетов Украина наносит болезненные удары и есть весомые потери в средствах ПВО, самолетах, корабельном составе, командирско-управленческом звене", — напомнили аналитики.

В случае с дальнобойным оружием его эффективность зависит от целеуказания. То есть для точного удара нужно иметь четкие и актуальные данные про цель.

"В то же время возможности партнеров осуществлять аналогичный мониторинг объектов на территории Курской, Воронежской, Белгородской областей РФ явно значительно меньше. То есть потенциальный расход ракет на поражение типичной цели также будет больше, а эффективность — меньше", — указано в материале.

В Defence Express признали, что такая версия, однако, не объясняет, почему ВСУ нельзя бить по аэродромам на территории РФ. В частности, в зоне поражения ATACMS с дальностью 300 километров расположены аэродромы в Курске, Воронеже, Таганроге, Ростове-на-Дону и Ейске, а также "Миллерово", "Бутурлиновка", "Морозовск", "Кущевская" и другие.

Напомним, в The Washington Post 9 августа информировали, что Украина спросила у США разрешения бить ракетами ATACMS по военным аэродромам на территории РФ.

16 августа в CNN со ссылкой на источники сообщили, что ВСУ запретили бить ATACMS по территории Курской области. В США убеждены, что лучше применять это оружие для ударов по Крыму.