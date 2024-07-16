Боятся эскалации: в Пентагоне объяснили, почему не разрешают бить ATACMS по РФ

Представитель Пентагона генерал-майор Пэт Райдер напомнил, что хотя США санкционировали использование американских боеприпасов через границу для ответного огня. Но политика Вашингтона относительно ударов на большие расстояния не изменилась.

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США не меняют своей политики относительно ударов по территории России ракетами ATACMS, поскольку "опасаются эскалации" и распространения войны за границы Украины. Об этом представитель Пентагона Пэт Райдер заявил в интервью "Голосу Америки".

В мае Соединенные Штаты дали разрешение Украине бить американским оружием по российской границе, чтобы вести ответный огонь и защищаться от наступления России, в частности на Харьковщине и Сумщине. Но ракеты большой дальности ATACMS, которые США передают Украине, использовать нельзя, несмотря на призывы официального Киева разрешить это.

Представитель Пентагона генерал-майор Пэт Райдер заявил, что политика Вашингтона и Пентагона остается неизменной, хотя они постоянно говорят с украинскими партнерами относительно их потребностей, когда "речь идет о защите суверенной территории Украины и возвращении оккупированных территорий".

И хотя в Пентагоне работали с украинцами относительно того, чтобы развить поддержку, необходимую для защиты суверенной украинской территории, но там все еще опасаются эскалации.

"Наша политика в отношении ударов на большие расстояния не изменилась. Думаю, здесь важно понимать, что мы не хотим видеть непреднамеренных последствий, эскалации, которая может превратить этот конфликт в более широкий, который выйдет за пределы Украины. Думаю, это то, что нам всем нужно учитывать и относиться к этому очень серьезно. Однако мы никогда никоим образом не недооцениваем угрозу, которую Россия представляет для Украины. Поэтому мы будем работать с Украиной и в дальнейшем, чтобы она имела все необходимое для защиты своей суверенной территории и своего народа", — ответил Пэт Райдер.

На вопрос журналиста, как именно ситуация может эскалировать, если она не эскалировала после недавнего разрешения США наносить удары по приграничью, Пэт Райдер отметил, что в этом случае США смотрят на возможные последствия ударов ракетами ATACMS

"Надо смотреть на второстепенные и третичные последствия с точки зрения потенциальной эскалации — если цели внутри России окажутся под ударами, которые не обязательно будут иметь стратегическое влияние или могут иметь непредсказуемые последствия", — заявил Райдер и подчеркнул, что США не находятся в состоянии войны с Россией и не стремятся к конфликту с РФ. Но при этом полностью поддерживают право Украины на самозащиту.

"Мы будем продолжать работать с Украиной, чтобы убедиться, что она сможет это сделать", — отметил спикер Пентагона и подчеркнул, что сейчас их политика неизменна.

Напомним, в начале июля в Белом доме заявили, что Украина использовала американские ракеты ATACMS для ударов по военным объектам во временно оккупированном Крыму, в результате чего были уничтожены зенитно-ракетные комплексы и корабль.