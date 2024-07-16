Бояться ескалації: у Пентагоні пояснили, чому не дозволяють бити ATACMS по РФ

Речник Пентагону генерал-майор Пет Райдер нагадав, що хоча США санкціонували використання американських боєприпасів через кордон для вогню у відповідь. Але політика Вашингтона щодо ударів на великі відстані не змінилася.

Related video

США не змінюють своєї політики щодо ударів по території Росії ракетами ATACMS, оскільки "побоюються ескалації" та поширення війни за кордони України. Про це речник Пентагону Пет Райдер заявив в інтерв'ю "Голосу Америки".

У травні Сполучені Штати дали дозвіл Україні бити американською зброєю по російському прикордонню, щоб вести вогонь у відповідь і захищатись від наступу Росії, зокрема на Харківщині та Сумщині. Але ракети великої дальності ATACMS, які США передають Україні, використовувати не можна, попри заклики офіційного Києва дозволити це.

Речник Пентагону генерал-майор Пет Райдер заявив, що політика Вашингтону та Пентагону лишається незмінною, хоча вони постійно говорять з українськими партнерами щодо їхніх потреб, коли "йдеться про захист суверенної території України та повернення окупованих територій".

І хоча у Пентагоні працювали з українцями щодо того, щоб розвинути підтримку, необхідну для захисту суверенної української території, але там все ще побоюються ескалації.

"Наша політика щодо ударів на великі відстані не змінилася. Думаю, тут важливо розуміти, що ми не хочемо бачити ненавмисних наслідків, ескалації, яка може перетворити цей конфлікт на ширший, який вийде за межі України. Гадаю, це те, на що нам усім потрібно зважати і ставитися до цього дуже серйозно. Однак ми ніколи жодним чином не недооцінюємо загрозу, яку Росія становить для України. Тому ми будемо працювати з Україною і надалі, щоб вона мала все необхідне для захисту своєї суверенної території і свого народу", — відповів Пет Райдер.

На питання журналіста, як саме ситуація може ескалувати, якщо вона не ескалувала після недавнього дозволу США завдавати ударів по прикордонню, Пет Райдер зазначив, що в цьому випадку США дивляться на можливі наслідки ударів ракетами ATACMS

"Треба дивитися на другорядні й третинні наслідки з погляду потенційної ескалації — якщо цілі всередині Росії опиняться під ударами, які не обов'язково матимуть стратегічний вплив або можуть мати непередбачувані наслідки", — заявив Райдер та наголосив, що США не перебувають у стані війни з Росією і не прагнуть конфлікту з РФ. Але при цьому повністю підтримують право України на самозахист.

"Ми будемо продовжувати працювати з Україною, щоб переконатися, що вона зможе це зробити", — зазначив речник Пентагону і підкреслив, що зараз їх політика незмінна.

Нагадаємо, на початку липня у Білому домі заявили, що Україна використовувала американські ракети ATACMS для ударів по військових об'єктах в тимчасово окупованому Криму, внаслідок чого було знищено зенітно-ракетні комплекси та корабель.