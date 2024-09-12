США можуть дозволити бити по РФ, але є нюанс, — The Times

За інформацією The Times, використання британської та французької зброї для ударів по РФ може збільшити ризик ескалації проти Великої Британії та Франції.

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Сполучені Штати Америки можуть дозволити Україні використовувати ракети для ударів по військових об'єктах ЗС РФ на території Росії, але не свою зброю. Про це пише The Times з посиланням на власні джерела.

Видання зазначає, що Вашингтон може дозволити використовувати Storm Shadow та їх французькі аналоги Scalp для ураження цілей на російській території, але за умови підтримки такого кроку Великої Британії та Франції. Однак навряд чи США дадуть дозвіл на використання власної зброї.

Очікується, що президент США Джо Байден обговорить це питання з іншими європейськими лідерами, щоб дізнатись їхню думку стосовно цього питання. Водночас Велика Британія і Франція підтримують зняття обмежень на використання Україною своєї далекобійної зброї.

"Це проміжний варіант, це менше, ніж Україна просила, але це краще, ніж нічого, з погляду України. Це збільшує ризик ескалації проти Великої Британії та Франції, але не проти США", — зазначає видання з посиланням на старшого наукового співробітника із сухопутних війн у Міжнародному інституті стратегічних досліджень Бена Баррі.

Дозвіл на використання зброї для ударів по РФ: що відомо

Президент України Володимир Зеленський неодноразово запитував дозвіл на використання американських ракет, але щоразу отримував відмову. Зокрема, дозвіл на використання ATACMS не надається через обмежену їх кількість. У Defence Express зазначали, що цю зброю краще використовувати для атак по об’єктах у Криму.

Додамо, що 11 вересня до Києва приїжджав держсекретар США Ентоні Блінкен. Голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко вважає, що саме від цього візиту залежатиме відповідь Байдена щодо дозволу бити по РФ.