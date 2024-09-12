Відповідь Байдена щодо дозволу бити по РФ залежатиме від того, що почув Блінкен у Києві, — експерт

Держсекретар США Ентоні Блінкен приїхав з візитом до України не з ввічливості, а для розуміння позицій. Також в ЗМІ було багато зроблено, щоб Київ отримав цей дозвіл, впевнений Ігор Чаленко.

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Велика Британія підштовхує США до того, щоб вони надали дозвіл на використання далекобійного західного озброєння по території РФ. Про це в коментарі "Еспресо" сказав голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.

"Велика Британія підштовхує США до позитивної відповіді. Візьміть, наприклад, матеріали Guardian та інші медіа, де з'являються певні джерела та інсайди. Але зрозуміло, що позиція Байдена конкретно залежатиме від відповіді, яку почув Блінкен під час свого візиту до Києва", — зауважив Чаленко.

За його словами, держсекретар США Ентоні Блінкен приїхав з візитом до України не з ввічливості, а для розуміння позицій. Також в ЗМІ було багато зроблено, щоб Київ отримав цей дозвіл.

"Починаючи від зливу даних розвідки й підтвердження інформації про надання іранських балістичних ракет РФ 4 вересня, коли 220 ракет Fath-360 було відправлено Каспієм. Дії, що сьогодні відбуваються, вже не можна розуміти як елемент ескалації чи підвищення градуса. Ні, це елемент конкретного захисту України. Це можливість ЗСУ нейтралізувати російську загрозу", — сказав Чаленко.

Нагадаємо, що 11 вересня, до Києва прибули державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі, та провели низку зустрічей з українськими високопосадовцями.