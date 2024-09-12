Ответ Байдена относительно разрешения бить по РФ будет зависеть от того, что услышал Блинкен в Киеве, — эксперт

Госсекретарь США Энтони Блинкен приехал с визитом в Украину не из вежливости, а для понимания позиций. Также в СМИ было много сделано, чтобы Киев получил это разрешение, уверен Игорь Чаленко.

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Великобритания подталкивает США к тому, чтобы они предоставили разрешение на использование дальнобойного западного вооружения по территории РФ. Об этом в комментарии "Эспрессо" сказал глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

"Великобритания подталкивает США к положительному ответу. Возьмите, например, материалы Guardian и другие медиа, где появляются определенные источники и инсайды. Но понятно, что позиция Байдена конкретно будет зависеть от ответа, который услышал Блинкен во время своего визита в Киев", — отметил Чаленко.

По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен приехал с визитом в Украину не из вежливости, а для понимания позиций. Также в СМИ было много сделано, чтобы Киев получил это разрешение.

"Начиная от слива данных разведки и подтверждения информации о предоставлении иранских баллистических ракет РФ 4 сентября, когда 220 единиц Fath-360 были отправлены по Каспию. Действия, которые сегодня происходят, уже нельзя понимать как элемент эскалации или повышения градуса. Нет, это элемент конкретной защиты Украины. Это возможность ВСУ нейтрализовать российскую угрозу", — сказал Чаленко.

Напомним, что 11 сентября, в Киев прибыли государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми, и провели ряд встреч с украинскими чиновниками.