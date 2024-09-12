США могут разрешить бить по РФ, но есть нюанс, — The Times

По информации The Times, использование британского и французского оружия для ударов по РФ может увеличить риск эскалации против Великобритании и Франции.

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Соединенные Штаты Америки могут разрешить Украине использовать ракеты для ударов по военным объектам ВС РФ на территории России, но не свое оружие. Об этом пишет The Times со ссылкой на собственные источники.

Издание отмечает, что Вашингтон может разрешить использовать Storm Shadow и их французские аналоги Scalp для поражения целей на российской территории, но при условии поддержки такого шага Великобритании и Франции. Однако вряд ли США дадут разрешение на использование собственного оружия.

Ожидается, что президент США Джо Байден обсудит этот вопрос с другими европейскими лидерами, чтобы узнать их мнение по этому вопросу. В то же время Великобритания и Франция поддерживают снятие ограничений на использование Украиной своего дальнобойного оружия.

"Это промежуточный вариант, это меньше, чем Украина просила, но это лучше чем ничего с точки зрения Украины. Это увеличивает риск эскалации против Великобритании и Франции, но не против США", — отмечает издание со ссылкой на старшего научного сотрудника по сухопутным войнам в Международном институте стратегических исследований Бена Барри.

Разрешение на использование оружия для ударов по РФ: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно запрашивал разрешение на использование американских ракет, но каждый раз получал отказ. В частности, разрешение на использование ATACMS не предоставляется из-за ограниченного их количества. В Defence Express отмечали, что это оружие лучше использовать для атак по объектам в Крыму.

Добавим, что 11 сентября в Киев приезжал госсекретарь США Энтони Блинкен. Глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко считает, что именно от этого визита будет зависеть ответ Байдена относительно разрешения бить по РФ.