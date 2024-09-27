Готовят пехоту, багги и КАБы: ВС РФ штурмуют Запорожскую область, насколько велика угроза

Российская армия проводит в Запорожской области разведку боем группами до 10 человек, боеприпасов у ВС РФ достаточно. Интенсивность работы авиации возросла, что говорит о планах командования ВС РФ на регион. Фокус узнал, каковы шансы на открытие нового фронта.

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Украинское военное командование и разведка замечают скопление вражеских сил в Запорожской области, ожидается новая попытка штурмовых действий. Тревожную тенденцию подтверждает спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин: враг концентрирует личный состав в районе Приютного.

Оккупанты получили из резервной базы Южного округа РФ 25 легких автомобилей багги, что лишний раз подтверждает подготовку к атакам. Проводится разведка боем малыми группами от 5 до 10 человек, снарядного голода у российских военных нет.

Боевые действия продолжаются в районе Работино и Новоандреевки: наносятся удары корректируемыми авиабомбами (КАБ), артиллерией и дронами-камикадзе. Количество примененных боеприпасов — до двух тысяч штук. По словам Волошина, за 25 сентября противник использовал более 350 дронов, которые сбросили около 400 снарядов.

Российские военкоры отмечают, что сейчас в наиболее уязвимом положении из-за интенсивной работы авиации и планирующих бомб находятся Орехов и Гуляйполе. Дальность поражения целей КАБ позволяет оккупантам бомбить любые объекты на Запорожском фронте, включая областной центр.

Назначенный Кремлем "губернатор" Запорожской области Евгений Балицкий также заявлял, что российские войска находятся на окраине города Гуляйполе в Пологовском районе Запорожской области. Судя по карте команды аналитиков DeepState, атаки врага прослеживаются не только из Приютного, но и расположенного рядом Старомайорского Донецкой области.

РОссияне атакуют позиции ВСУ возле Приютного и Старомайорского. Карта DeepState

Негативный расклад боевых действий описала и народный депутат Украины Марьяна Безуглая. Политик считает, что этой осенью россияне будут создавать плацдармы вблизи пяти украинских областных центров: Запорожья, Днепра, Харькова, Херсона и Сум. Последний город стал плацдармом для активных действий ВСУ в Курской области.

"Вы видите, насколько сложна ситуация в США, а также неадекватность военного руководства, которое занято "курской песочницей" и забирает туда бригады", — обозначила она позицию.

Путин строит планы на Запорожскую область

Нападение российских войск на юг Запорожской области — совершенно реальный военный сценарий и российская армия не просто так усиливает атаки. Президент России Владимир Путин очевидно, имеет планы на регион, так как признавал "независимость" Запорожской области, подчеркивает в беседе с Фокусом полковник запаса, экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.

Вылазки россиян в Запорожской области в настоящее время нужны для растягивания резервов ВСУ. Очевидно, срываются попытки усиления гарнизона ВСУ в районе Угледара. Чтобы сломать эти планы, оккупанты идут в атаки.

Селезнев считает, что вряд ли Киев снимет боевые подразделения из Курской области для защиты других участков фронта, включая Угледар и юг Запорожской области. Армия РФ продолжит отводить украинскую артиллерию от Угледара и расширять функционал железной дороги между Волновахой и Мариуполем. Данный узел заработает на обеспечение группы войск "Днепр", которой руководит Михаил Теплинский, описывает эксперт ситуацию.

В свою очередь остается вопрос, что будут подвозить по этой дороге оккупанты. Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов не так давно говорил, что до 7 октября 2024 года у россиян закончатся ресурсы для масштабных операций и они вынужденно возьмут оперативную паузу.

КАБы угрожают Запорожью

Отметим, что российские войска 22 сентября в промежуток с 22:19 до 23:04 впервые за время большой войны ударили КАБами по Запорожью. Попадание было практически в самый центр города, повреждены более сотни зданий, пострадали десятки гражданских.

Удары КАБами по Запорожью, по оценкам Владислава Селезнева, не прекратятся. К сожалению, в городе нет ни одной батареи Patriot, чтобы защититься от российской авиации.

Захватчики способны запускать авиабомбы с расстояния более 60 километров, причем системы ПВО не успеют их сбить. Запорожье находится примерно в 25−35 километрах от линии фронта на западе Запорожской области.

Западные и украинские военные аналитики считают, что помочь с носителями управляемых бомб могут истребители F-16. Самолеты нацелятся на российские Су-24, носители КАБ. Однако до сих пор воздушные дуэли в украинском небе не были замечены.

Напомним, 26 сентября украинские военные говорили, что последние 2 недели в Запорожской области российские войска меняют подразделения, которые находятся на передовой. Подразделения ВС РФ постоянно перемещаются от позиций к позициям.

Фокус ранее писал, что Силам обороны Украины удалось выбить россиян с агрегатного завода в Волчанске Харьковской области. У оккупантов возникли проблемы с доставкой еды и боеприпасов.