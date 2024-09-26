ВС РФ в любой момент могут активизироваться под Запорожьем: что говорят в ВСУ (видео)

По словам спикера оперативной группировки войск "Таврия" Владислава Волошина, в ближайшее время на юге могут начаться активные штурмовые действия со стороны россиян. Это подтверждает и разведка.

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В Запорожской области существует тенденция обострения ситуации на линии боевого столкновения, ведь ВС РФ начали перебрасывать на поле боя технику. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер оперативной группировки войск "Таврия" Владислав Волошин.

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По его словам, ВС РФ перебросили 25 багги, которые могут потенциально принимать участие в штурмовых действиях. Соответственно, есть тенденция того, что именно на этом участке, на Запорожском направлении, в ближайшее время может начаться обострение.

"По информации нашей разведки, враг собирает личный состав штурмовых групп в районе Приютного и получил с резервной базы хранения автомобильного транспорта Южного военного округа РФ 25 легких автомобилей-багги. Это говорит о том, что готовятся штурмовые действия", — заявил Владислав Волошин.

При этом у войск противника не фиксируется снарядный голод. Дело в том, что количество примененных боеприпасов в Херсонской и Запорожской областях, где действуют бойцы оперативной группировки войск "Таврия", остается на прежнем уровне — до двух тысяч снарядов в сутки. Также оккупанты не прекращают применять сотни беспилотников и лишь за прошлые сутки запустили более 350 FPV-дронов.

"Ситуация стабильная, но может усложниться в любой момент", — подытожил Владислав Волошин.

Напомним, 26 сентября сообщалось, что ВС РФ готовятся к штурмам в Запорожской области и завезли профессиональные кадры. Силы обороны отслеживают все передвижения врага, который пытается собрать силы для штурмов, и наносят по нему удары.

Также военный эксперт Дмитрий Снегирев заявлял, что захватив Угледар, россияне попробуют оккупировать всю Запорожскую область. По его словам, последние двое суток на Запорожском направлении наблюдается резкая активизация военных действий, несмотря на то, что РФ вывела оттуда свои наиболее боеспособные подразделения.