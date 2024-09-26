ЗС РФ у будь-який момент можуть активізуватися під Запоріжжям: що кажуть у ЗСУ (відео)

За словами спікера оперативного угруповання військ "Таврія" Владислава Волошина, найближчим часом на півдні можуть початися активні штурмові дії з боку росіян. Це підтверджує і розвідка.

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У Запорізькій області існує тенденція загострення ситуації на лінії бойового зіткнення, адже ЗС РФ почали перекидати на поле бою техніку. Про це в ефірі телемарафону розповів речник оперативного угруповання військ "Таврія" Владислав Волошин.

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За його словами, ЗС РФ перекинули 25 баггі, які можуть потенційно брати участь у штурмових діях. Відповідно, є тенденція того, що саме на цій ділянці, на Запорізькому напрямку, найближчим часом може початися загострення.

"За інформацією нашої розвідки, ворог збирає особовий склад штурмових груп у районі Приютного і отримав із резервної бази зберігання автомобільного транспорту Південного військового округу РФ 25 легких автомобілів-баггі. Це говорить про те, що готуються штурмові дії", — заявив Владислав Волошин.

Водночас у військ противника не фіксується снарядний голод. Річ у тім, що кількість застосованих боєприпасів у Херсонській та Запорізькій областях, де діють бійці оперативного угруповання військ "Таврія", залишається на попередньому рівні — до двох тисяч снарядів на добу. Також окупанти не припиняють застосовувати сотні безпілотників і лише минулої доби запустили понад 350 FPV-дронів.

"Ситуація стабільна, але може ускладнитися в будь-який момент", — підсумував Владислав Волошин.

Нагадаємо, 26 вересня повідомлялося, що ЗС РФ готуються до штурмів у Запорізькій області та завезли професійні кадри. Сили оборони відстежують усі пересування ворога, який намагається зібрати сили для штурмів, і завдають по ньому ударів.

Також військовий експерт Дмитро Снєгирьов заявляв, що захопивши Вугледар, росіяни спробують окупувати всю Запорізьку область. За його словами, останні дві доби на Запорізькому напрямку спостерігається різка активізація воєнних дій, незважаючи на те, що РФ вивела звідти свої найбільш боєздатні підрозділи.