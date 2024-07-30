ЗС РФ "отримали по зубах" в напрямку Гуляйполя: чи чекати наступу на Запоріжжі (відео)

У ЗСУ розповіли, що на Таврійському напрямку загалом зосереджено до 90 тисяч російських окупантів. Нещодавно вони після тривалої паузи активізувались на напрямку, "відсутньому в новинах".

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Днями ЗС РФ спробували атакувати Сили оборони на Гуляйпільському напрямку, застосувавши два танки та багі. 30 липня речник оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій розповів про ситуацію на фронті після цього загострення.

"Це сталося після тривалої паузи, коли Гуляйпільський напрямок був загалом відсутній в новинах, там не відбувалося ніяких штурмових дій. За ним, звичайно, спостерігаємо, стежимо, що буде далі. Але вчора на цьому напрямку не відбувалося після тієї спроби жодних ворожих активностей. (…) Росіяни отримали по зубах і вчора, можна сказати, на Гуляйпільському напрямку в атаку більше не ходили", — зазначив він.

Військовий повідомив, що Росія зазнала втрат у техніці. Один танк було знищено, ще два — "виведено з ладу".

Також Лиховій прокоментував інформацію, що на Запоріжжі зосереджено до 90 тисяч окупантів. З його слів, про накопичення чи загрозу наступ це не свідчить — така кількість стала вже тривалий час.

"Різких змін у складі, положенні та характері дій військ противника не відбулося. Ознак формування наступального угруповання не виявлено. Це те, що стосується операційної зони оперативного угруповання військ "Таврія" – Херсонська та Запорізька області", — запевнив речник.

Він пояснив, що ЗС РФ нині не вистачає ресурсів, щоб вести ефективний масштабний наступ на Таврійському напрямку. За минулу добу там зафіксували сім атак — чотири в районі Роботинського виступу та три в районі Кринок. В усіх випадках у бій йшли невеликі піхотні групи, які не мали успіху.

"Загалом за минулу добу було виведено з ладу 78 осіб з військ противника — вбитими й пораненими разом. Нашими військами втрат позицій не допущено", — додав Лиховій.

Коментар Дмитра Лиховія (про ситуацію в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" — з 0:35)

Нагадаємо, 30 липня у мережі з’явилась інформація про бої в місті Торецьк, яку спростував керівник ЦПД Андрій Коваленко. Аналітики DeepState пояснили, що бої точаться на підступах до міста — у Залізному та Північному.

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук попередив, що Росія може здійснити комбінований обстріл України. Він закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.