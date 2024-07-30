ВС РФ "получили по зубам" в направлении Гуляйполя: ждать ли наступления на Запорожье (видео)

В ВСУ рассказали, что на Таврическом направлении в целом сосредоточено до 90 тысяч российских оккупантов. Недавно они после длительной паузы активизировались на направлении, "отсутствующем в новостях".

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На днях ВС РФ попытались атаковать Силы обороны на Гуляйпольском направлении, применив два танка и багги. 30 июля спикер оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий рассказал о ситуации на фронте после этого обострения.

"Это произошло после длительной паузы, когда Гуляйпольское направление вообще отсутствовало в новостях, там не происходило никаких штурмовых действий. За ним, конечно, наблюдаем, следим, что будет дальше. Но вчера на этом направлении не происходило после той попытки никаких вражеских активностей. (...) Россияне получили по зубам и вчера, можно сказать, на Гуляйпольском направлении в атаку больше не ходили", — отметил он.

Военный сообщил, что Россия понесла потери в технике. Один танк был уничтожен, еще два — "выведены из строя".

Также Лиховий прокомментировал информацию, что в Запорожье сосредоточено до 90 тысяч оккупантов. По его словам, о накоплении или угрозе наступления это не свидетельствует — такое количество стало уже длительное время.

"Резких изменений в составе, положении и характере действий войск противника не произошло. Признаков формирования наступательной группировки не обнаружено. Это то, что касается операционной зоны оперативной группировки войск "Таврия" — Херсонская и Запорожская области", — заверил спикер.

Он пояснил, что ВС РФ сейчас не хватает ресурсов, чтобы вести эффективное масштабное наступление на Таврическом направлении. За минувшие сутки там зафиксировали семь атак — четыре в районе Работинского выступа и три в районе Крынок. Во всех случаях в бой шли небольшие пехотные группы, которые не имели успеха.

"Всего за минувшие сутки было выведено из строя 78 человек из войск противника — убитыми и ранеными вместе. Нашими войсками потерь позиций не допущено", — добавил Лиховий.

Комментарий Дмитрия Лиховия (о ситуации в зоне ответственности ОСГВ "Таврия" — с 0:35)

Напомним, 30 июля в сети появилась информация о боях в городе Торецк, которую опроверг руководитель ЦПД Андрей Коваленко. Аналитики DeepState объяснили, что бои идут на подступах к городу — в Железном и Северном.

Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук предупредил, что Россия может осуществить комбинированный обстрел Украины. Он призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги.