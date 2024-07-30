"После длительной паузы": ВС РФ активизировали штурмы в направлении Гуляйполя, — ВСУ (видео)

По словам спикера ОСГВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, на юге за последние несколько дней было зафиксировано 2 атаки со стороны противника. Силы обороны также поразили минимум 3 танка оккупантов, что свидетельствует о том, что на этом участке фронта снова "горячо".

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Российские оккупанты продолжают давить на позиции украинских защитников по всей линии фронта. Теперь, после длительной паузы, они активизировались на Гуляйпольском направлении Запорожской области. Об этом детальнее в эфире телемарафона рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий.

По его словам, противник начал более активно проявляться в Запорожской области, чего не было уже продолжительное время. ВСУ уже дважды зафиксировали попытки штурмов на свои позиции со стороны ВС РФ на Гуляйпольском направлении. В наступление враг шел сразу с двух разных участков фронта.

"После длительной паузы произошли боевые столкновения на Гуляйпольском направлении, когда противник предпринимал две штурмовые попытки с разных направлений. В частности, из села Решетиловское наступал в сторону Гуляйполя", – заявил Дмитрий Лиховий.

ВС РФ активизировали атаки в направлении Гуляйполя Фото: DeepStateMAP

Отдельно спикер ОСГВ "Таврия" добавил, что 28 июля ВС РФ использовали во время своих атак багги и два танка. Один из них удалось успешно уничтожить, а успехов у противника не было.

На следующее утро Силы обороны продолжили охотиться на бронетехнику российских оккупантов и сумели повредить еще два танка неустановленного типа. Соответственно, за сутки противник мог остаться без трех единиц техники, а это свидетельствует о том, что "Гуляйпольское направление активизировалось".

Если брать в целом, то представитель ВСУ отмечает, что количество российской группировки на этом участке фронта не изменилось и тактика у них остается прежней.

"В некоторых анонсах говорили, что это может быть большое наступление с формированием наступательной группировки, но, по данным нашей разведки, это продолжение тактики небольших штурмовых действий, потому что общее количество российской группировки в Запорожской области по количеству изменений не претерпело", – подытожил Дмитрий Лиховий.

Напомним, 25 июля сообщалось, что ВС РФ готовят наступление на Гуляйполе, чтобы массированно давить на украинские позиции в Запорожской области, о чем написали в BILD. Аналитики издания заявили, что противника активно начал перебрасывать войска в Пологи для удара в направлении Гуляйполя.