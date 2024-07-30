"Після тривалої паузи": ЗС РФ активізували штурми в напрямку Гуляйполя, — ЗСУ (відео)

За словами спікера ОСУВ "Таврія" Дмитра Лиховія, на півдні за останні кілька днів було зафіксовано 2 атаки з боку противника. Сили оборони також уразили щонайменше 3 танки окупантів, що свідчить про те, що на цій ділянці фронту знову "гаряче".

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Російські окупанти продовжують тиснути на позиції українських захисників по всій лінії фронту. Тепер, після тривалої паузи, вони активізувалися на Гуляйпільському напрямку Запорізької області. Про це детальніше в ефірі телемарафону розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

За його словами, противник почав більш активно проявлятися в Запорізькій області, чого не було вже тривалий час. ЗСУ вже двічі зафіксували спроби штурмів на свої позиції з боку ЗС РФ на Гуляйпільському напрямку. У наступ ворог ішов одразу з двох різних ділянок фронту.

"Після тривалої паузи відбулися бойові зіткнення на Гуляйпільському напрямку, коли противник робив дві штурмові спроби з різних напрямків. Зокрема, із села Решетилівське наступав у бік Гуляйполя", — заявив Дмитро Лиховій.

ЗС РФ активізували атаки в напрямку Гуляйполя Фото: DeepStateMAP

Окремо речник ОСУВ "Таврія" додав, що 28 липня ЗС РФ використовували під час своїх атак баггі та два танки. Один із них вдалося успішно знищити, а успіхів у противника не було.

Наступного ранку Сили оборони продовжили полювати на бронетехніку російських окупантів і зуміли пошкодити ще два танки невстановленого типу. Відповідно, за добу противник міг залишитися без трьох одиниць техніки, а це свідчить про те, що "Гуляйпільський напрямок активізувався".

Якщо брати загалом, то представник ЗСУ зазначає, що кількість російського угруповання на цій ділянці фронту не змінилася, а тактика у них залишається колишньою.

"У деяких анонсах говорили, що це може бути великий наступ із формуванням наступального угруповання, але, за даними нашої розвідки, це продовження тактики невеликих штурмових дій, тому що загальна кількість російського угруповання в Запорізькій області за кількістю змін не зазнала", — підсумував Дмитро Лиховій.

Нагадаємо, 25 липня повідомлялося, що ЗС РФ готують наступ на Гуляйполе, щоб масовано тиснути на українські позиції в Запорізькій області, про що написали в BILD. Аналітики видання заявили, що противник активно почав перекидати війська в Пологи для удару в напрямку Гуляйполя.