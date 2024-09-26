Захопивши Вугледар, росіяни спробують окупувати всю Запорізьку область, — експерт (відео)

За словами Дмитра Снєгирьова, останні дві доби на Запорізькому напрямку спостерігається різка активізація військових дій, незважаючи на те, що РФ вивела звідти свої найбільш боєздатні підрозділи.

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Якщо росіяни захоплять Вугледар, то вони можуть спробувати окупувати решту Запорізької області. Про це повідомив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов в ефірі телеканалу "Київ 24".

За його словами, Сили оборони України розглядали Вугледар як плацдарм свого контрнаступу на Приазов'я. Його втрата ускладнить деокупацію українських територій на цьому напрямку.

Як розповів Снєгирьов, він не виключає подальшого руху ворога на Запорізькому напрямку.

"Подивіться на інтенсифікацію обстрілів самого Запоріжжя за останні 2-3 дні. Якщо за минулу добу було завдано приблизно 320 ударів по територіях, підконтрольних ЗСУ, то сьогодні на ранок їх уже понад 400", — зазначив експерт.

Снєгирьов заявив, що останні дві доби на Запорізькому напрямку спостерігається різка активізація, ескалація військових дій.

"І це, незважаючи на те, що із Запорізького напрямку були виведені на Курський напрямок найбільш боєздатні підрозділи російської армії: 7 і 76 повітряно-десантні дивізії", — зазначив Снєгирьов.

Раніше повідомлялося, що 72 бригада спростувала інформацію про вихід із Вугледара. Боєць 72-ї ОМБр записав відео з Вугледара на тлі безперервних обстрілів і запевнив, що бригада залишається в місті, незважаючи на російські штурми і важкі обставини.

Також нагадаємо, що в DeepState оцінили шанси утримання Вугледара. За словами співзасновника проєкту Руслана Микули, для утримання міста Силам оборони необхідно "зрізати клешні", які створюють ЗС РФ.