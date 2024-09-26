Захватив Угледар, россияне попробуют оккупировать всю Запорожскую область, — эксперт (видео)

По словам Дмитрия Снегирева, последние двое суток на Запорожском направлении наблюдается резкая активизация военных действий, несмотря на то, что РФ вывела оттуда свои наиболее боеспособные подразделения.

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Если россияне захватят Угледар, то они могут попробовать оккупировать оставшуюся часть Запорожской области. Об этом сообщил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев в эфире телеканала "Киев 24".

По его словам, Силы обороны Украины рассматривали Угледар как плацдарм своего контрнаступления на Приазовье. Его потеря усложнит деоккупацию украинских территорий на этом направлении.

Как рассказал Снегирев, он не исключает дальнейшего движения врага на Запорожском направлении.

"Посмотрите на интенсификацию обстрелов самого Запорожья за последние 2-3 дня. Если за прошедшие сутки было нанесено примерно 320 ударов по территориям, подконтрольным ВСУ, то сегодня на утро их уже более 400", — отметил эксперт.

Снегирев заявил, что последние двое суток на Запорожском направлении наблюдается резкая активизация, эскалация военных действий.

"И это, несмотря на то, что из Запорожского направления были выведены на Курское направление наиболее боеспособные подразделения российской армии: 7 и 76 воздушно-десантные дивизии", — отметил Снегирев.

Ранее сообщалось, что 72 бригада опровергла информацию о выходе из Угледара. Боец 72-й ОМБр записал видео из Угледара на фоне непрерывных обстрелов и заверил, что бригада остается в городе, несмотря на российские штурмы и тяжелые обстоятельства.

Также напомним, что в DeepState оценили шансы удержания Угледара. По словам соучредителя проекта Руслана Микулы, для удержания города Силам обороны необходимо "срезать клешни", которые создают ВС РФ.