Готують піхоту, багі та КАБи: ЗС РФ штурмують Запорізьку область, наскільки велика загроза

Російська армія проводить у Запорізькій області розвідку боєм групами до 10 осіб, боєприпасів у ЗС РФ достатньо. Інтенсивність роботи авіації зросла, що свідчить про плани командування ЗС РФ на регіон. Фокус дізнався, які шанси на відкриття нового фронту.

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Українське військове командування та розвідка помічають скупчення ворожих сил у Запорізькій області, очікується нова спроба штурмових дій. Тривожну тенденцію підтверджує речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин: ворог концентрує особовий склад у районі Приютного.

Окупанти отримали з резервної бази Південного округу РФ 25 легких автомобілів багі, що зайвий раз підтверджує підготовку до атак. Проводиться розвідка боєм малими групами від 5 до 10 осіб, снарядного голоду в російських військових немає.

Бойові дії тривають у районі Роботиного і Новоандріївки: завдають ударів коректованими авіабомбами (КАБ), артилерією і дронами-камікадзе. Кількість застосованих боєприпасів — до двох тисяч штук. За словами Волошина, за 25 вересня противник використав понад 350 дронів, які скинули близько 400 снарядів.

Російські військкори зазначають, що наразі в найуразливішому становищі через інтенсивну роботу авіації та плануючі бомби перебувають Оріхів і Гуляйполе. Дальність ураження цілей КАБ дозволяє окупантам бомбити будь-які об'єкти на Запорізькому фронті, включно з обласним центром.

Призначений Кремлем "губернатор" Запорізької області Євген Балицький також заявляв, що російські війська перебувають на околиці міста Гуляйполе в Пологівському районі Запорізької області. Судячи з карти команди аналітиків DeepState, атаки ворога простежуються не тільки з Приютного, а й розташованого поруч Старомайорського Донецької області.

Росіяни атакують позиції ЗСУ біля Приютного і Старомайорського. Карта DeepState

Негативний розклад бойових дій описала і народний депутат України Мар'яна Безугла. Політикиня вважає, що цієї осені росіяни створюватимуть плацдарми поблизу п'яти українських обласних центрів: Запоріжжя, Дніпра, Харкова, Херсона та Сум. Останнє місто стало плацдармом для активних дій ЗСУ в Курській області.

"Ви бачите, наскільки складна ситуація в США, а також неадекватність військового керівництва, яке зайняте "курською пісочницею" і забирає туди бригади", — позначила вона позицію.

Путін будує плани на Запорізьку область

Напад російських військ на південь Запорізької області — абсолютно реальний військовий сценарій і російська армія не просто так посилює атаки. Президент Росії Володимир Путін, вочевидь, має плани на регіон, оскільки визнавав "незалежність" Запорізької області, підкреслює в бесіді з Фокусом полковник запасу, ексспікер Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов.

Вилазки росіян у Запорізькій області наразі потрібні для розтягування резервів ЗСУ. Очевидно, зриваються спроби посилення гарнізону ЗСУ в районі Вугледара. Щоб зламати ці плани, окупанти йдуть в атаки.

Селезньов вважає, що навряд чи Київ зніме бойові підрозділи з Курської області для захисту інших ділянок фронту, включно з Вугледаром і півднем Запорізької області. Армія РФ продовжить відводити українську артилерію від Вугледара і розширювати функціонал залізниці між Волновахою і Маріуполем. Цей вузол запрацює на забезпечення групи військ "Дніпро", якою керує Михайло Теплинський, описує експерт ситуацію.

Своєю чергою залишається питання, що будуть підвозити цією дорогою окупанти. Голова військової розвідки України Кирило Буданов не так давно говорив, що до 7 жовтня 2024 року в росіян закінчаться ресурси для масштабних операцій і вони вимушено візьмуть оперативну паузу.

КАБи загрожують Запоріжжю

Зазначимо, що російські війська 22 вересня в проміжок з 22:19 до 23:04 вперше за час великої війни вдарили КАБами по Запоріжжю. Попадання було практично в самий центр міста, пошкоджено понад сотню будівель, постраждали десятки цивільних.

Удари КАБами по Запоріжжю, за оцінками Владислава Селезньова, не припиняться. На жаль, у місті немає жодної батареї Patriot, щоб захиститися від російської авіації.

Загарбники здатні запускати авіабомби з відстані понад 60 кілометрів, причому системи ППО не встигнуть їх збити. Запоріжжя розташоване приблизно за 25-35 кілометрів від лінії фронту на заході Запорізької області.

Західні та українські військові аналітики вважають, що допомогти з носіями керованих бомб можуть винищувачі F-16. Літаки націляться на російські Су-24, носії КАБ. Однак досі повітряні дуелі в українському небі не були помічені.

Нагадаємо, 26 вересня українські військові говорили, що останні 2 тижні в Запорізькій області російські війська змінюють підрозділи, які перебувають на передовій. Підрозділи ЗС РФ постійно переміщуються від позицій до позицій.

Фокус раніше писав, що Силам оборони України вдалося вибити росіян з агрегатного заводу у Вовчанську Харківської області. В окупантів виникли проблеми з доставкою їжі та боєприпасів.