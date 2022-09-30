"Волеизъявление народа": Путин признал "независимость" Херсонской и Запорожской областей Украины

Российские пропагандисты напомнили, что церемония, которая подтвердит аннексию оккупированных территорий официально, пройдет в Кремле 30 сентября.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей Украины "независимыми территориями", о чем пишет российское пропагандистское издание РИА Новости.

В издании говорится, что документ был якобы подписан Путиным в связи с нормами "международного права". Документы ссылаются на Устав ООН, а именно принцип равноправия и самоопределения народов.

Кроме того, Путин также сослался на некое "волеизъявление народа" Херсонской и Запорожской областей на организованных Россией и местными коллаборантами так называемыми "референдумами".

"Признать суверенитет и независимость Херсонской области", — говорится в документе.

Также есть второй аналогичный документ о "независимости" Запорожской области.

В сети появились изображения документов.

[ + – ] Документы, подписанные Путиным.

Также пропагандисты пишут, что 30 сентября в Кремле пройдет церемония подписания договоров об аннексии оккупированных Донецкой, Луганской, Херсонской области и части Запорожской области.

Примечательно, что ранее Путин потребовал исправить "ошибки", которые были допущены при проведении частичной мобилизации в России. Он отметил, что многие россияне жалуются на мобилизацию людей, которые не попадают под его указ.

Путин снова напомнил, что призыву подлежат якобы лишь те россияне, кто имеет боевой опыт и находится в запасе ВС РФ.

Ранее Фокус писал, что Politico назвало 12 претендентов на место российского диктатора Путина. Бывший охранник Путина Дюмин, секретарь Совбеза Патрушев, глава ЧВК "Вагнера" Пригожин могли бы возглавить РФ при разных сценариях — начиная от "мягкого" транзита власти, заканчивая переворотом.

Кроме того, сообщалось, что вероятность применения Путиным ядерного оружия — самая высокая с начала войны. Американские чиновники назвали два варианта использования ядерных боеголовок Кремлем — один из них предполагает атаку по населенному пункту в Украине.