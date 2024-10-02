Может произвести 4 млн дронов ежегодно: в Украине скоро будут выпускать Switchblade 600

Модернизированная версия Switchblade 300 — разработки компании AeroVironment — оснащена противотанковой боеголовкой на основе ракеты Javelin и предназначена для нейтрализации тяжелой бронетехники.

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Американская компания AeroVironment подписала соглашение с украинской фирмой о локализованном производстве барражирующего боеприпаса Switchblade 600, который применяют в ВСУ. Проект предполагает поэтапное сотрудничество, начиная с поставки компонентов подсистем, за которым последует локализация производства на территории Украины. Об этом пишет Army Recognition.

Инициатива все еще требует одобрения правительства США, но в итоге может привести к производству нескольких тысяч дронов в год.

На недавнем Международном форуме оборонных индустрий президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина может производить в общей сложности 4 миллиона дронов ежегодно.

Switchblade 600

Дрон Switchblade 600

Switchblade 600 — это барражирующий боеприпас, также известный как дрон-камикадзе, разработанный AeroVironment. Модернизированная версия Switchblade 300 оснащена противотанковой боеголовкой на основе ракеты Javelin и предназначена для нейтрализации тяжелой бронетехники. Switchblade 600 выделяется своими возможностями разведки, наблюдения и обнаружения целей на большом расстоянии.

Система может находиться в воздухе более 40 минут, дальность действия составляет 40 км. Эти дроны быстро запускаются из переносной трубы и управляются с помощью системы наведения на основе планшета. Это обеспечивает гибкое использование без необходимости во внешней инфраструктуре ISR. Полезная нагрузка в сочетании с электрооптическими и инфракрасными датчиками позволяет наносить точные удары по бронированным целям на больших расстояниях.

Помимо сотрудничества AeroVironment ведутся работы над упрощением эксплуатации Switchblade 600 для Сил обороны. Уделяется особое внимание обучению операторов. На сегодня обучение проходит за пределами Украины, в основном в Польше, из-за ограничений со стороны правительства США. Но также ведутся и обсуждения относительно того, чтобы разрешить американским инструкторам приезжать в Украину.

Напомним, что в Японии прохожие заметили на обочине на дороги припаркованную систему гиперзвуковых ракет — это первая в стране подобная разработка.

Также сообщалось, что в июле стало известно, что РФ разрабатывает копию американского дрона Switchblade.