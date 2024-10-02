Може виробити 4 млн дронів щорічно: в Україні скоро випускатимуть Switchblade 600

Модернізована версія Switchblade 300 — розробки компанії AeroVironment — оснащена протитанковою боєголовкою на основі ракети Javelin і призначена для нейтралізації важкої бронетехніки.

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Американська компанія AeroVironment підписала угоду з українською фірмою про локалізоване виробництво баражувального боєприпасу Switchblade 600, який застосовують у ЗСУ. Проєкт передбачає поетапну співпрацю, починаючи з постачання компонентів підсистем, за чим буде проводитися локалізація виробництва на території України. Про це пише Army Recognition.

Ініціатива все ще потребує схвалення уряду США, але в підсумку може призвести до виробництва кількох тисяч дронів на рік.

На нещодавньому Міжнародному форумі оборонних індустрій президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна може виробляти загалом 4 мільйони дронів щорічно.

Switchblade 600

Дрон Switchblade 600

Switchblade 600 — це баражувальний боєприпас, також відомий як дрон-камікадзе, розроблений AeroVironment. Модернізована версія Switchblade 300 оснащена протитанковою боєголовкою на основі ракети Javelin і призначена для нейтралізації важкої бронетехніки. Switchblade 600 виділяється своїми можливостями розвідки, спостереження і виявлення цілей на великій відстані.

Система може перебувати в повітрі понад 40 хвилин, дальність дії становить 40 км. Ці дрони швидко запускаються з переносної труби й управляються за допомогою системи наведення на основі планшета. Це забезпечує гнучке використання без необхідності в зовнішній інфраструктурі ISR. Корисне навантаження в поєднанні з електрооптичними та інфрачервоними датчиками дає змогу завдавати точних ударів по броньованих цілях на великих відстанях.

Крім співпраці, AeroVironment ведуться роботи над спрощенням експлуатації Switchblade 600 для Сил оборони. Приділяється особлива увага навчанню операторів. На сьогодні навчання відбувається за межами України, переважно в Польщі, через обмеження з боку уряду США. Але також ведуться й обговорення щодо того, щоб дозволити американським інструкторам приїжджати в Україну.

Нагадаємо, що в Японії перехожі помітили на узбіччі на дороги припарковану систему гіперзвукових ракет — це перша в країні подібна розробка.

Також повідомлялося, що в липні стало відомо, що РФ розробляє копію американського дрона Switchblade.