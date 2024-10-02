В Японії перехожі на дорозі помітили першу в країні систему гіперзвукових ракет (фото)

HVGP здебільшого призначена для захисту спірних островів, на які заявляє свої права Китай, наприклад у Східнокитайському морі. Ракету випустять прискореними темпами до 2026 року, на три роки раніше, ніж планувалося.

Related video

Нещодавня публікація в соцмережах першої японської пускової установки для гіперзвукової зброї викликала предметний інтерес ентузіастів. На фото зображена припаркована на узбіччі військова вантажівка з ракетною системою. Знімком поділився користувач X з ніком 1ZZ-FETaz.

Ця розробка японського ОПК офіційно носить назву "Гіпершвидкісного плануючого снаряда" (Hyper-Velocity Gliding Projectile" (HVGP) і має, як очікують, надійти на озброєння Сухопутних сил самооборони (JGSDF) уже до 2026 року — на три роки раніше від запланованого...

Як пишуть автори популярного порталу про оборону і безпеку, прискорені темпи випуску гіперзвукової системи свідчать про те, що керівництво Країни сонця, що сходить, ґрунтовно реагує на мінливе становище в Азійсько-тихоокеанському регіоні. Зокрема, через стрімкий розвиток технологій Народно-визвольної армії Китаю і ракетних можливостей Північної Кореї.

Пуск Гіпершвидкісного планувального снаряда (Hyper-Velocity Gliding Projectile" (HVGP)

HVGP — один із численних проєктів армії Японії. Загалом є сім внутрішніх програм із розробки та до них на додачу — закупівлі ракетних систем у Сполучених Штатів. Це помітна зміна для Японії, яка не підтримувала свої можливості щодо високоточних ударів із часів Другої світової.

Важливо

Рідкісний запуск ракети в океані: Китай попередив Японію про "космічні уламки", — Reuters

Агентство із закупівель, технологій і логістики Японії (ATLA) в поточному році вже випробовувало цей гіперзвуковий боєприпас, що планує. Тестування в березні-квітні цього року були першими з початку розроблення системи у 2015 році.

Випробування проходили в Каліфорнії, хоча в цій частині у самих Сполучених Штатів є складнощі. Щодо гіперзвукових розробок Вашингтон відстає від Москви та Пекіна. Відео та комп'ютерна графіка запуску стали надбанням громадськості порівняно нещодавно.

Гіперзвукові ракети перехоплювати складніше, оскільки вони маневрують у польоті на швидкості, що у п'ять разів вища за швидкість звуку. Порівняно з балістичними аналогами, від яких все ж таки можливо захиститься за допомогою передових систем ПРО, гіперзвукова зброя може змінювати напрямок. У Росії в цьому напрямі є дві розробки — "Циркон" і "Кинджал". У Китаю — DF-27 і DF-17.

На інфографіці японською представлені дві заплановані до випуску системи гіперзвукової зброї: Hypersonic Cruise Missile і Hyper Velocity Gliding Projectile

Японські інженери активно займаються гіперзвуковими технологіями та іншими ракетними системами в межах оновленої оборонної стратегії. Очікується, що HVGP забезпечить Японії безпрецедентний рівень стратегічного стримування завдяки гіперзвуковій швидкості, можливості ухилятися від систем протиракетної оборони й ураження цілі з високою точністю. Ракета може змінювати траєкторію в польоті та призначена для подолання сучасних систем захисту. Передбачувана дальність — близько 900 км.

Японські ракети HVGP — Block 1 і Block 2

Загалом буде два варіанти HVGP — Block 1 і Block 2. У першій — ранній версії ракети (Early Deployment Model), — реалізована система запуску за допомогою прискорювача. Її довжина — близько 8-9 метрів. У ній також присутні технології інших японських ракетних систем, таких як ракета класу "земля-корабель" Type 12.

Block 2 (або Enhanced Performance Model) являє собою модернізовану ракету завдовжки понад 10 метрів. Вирізняє її складніший механізм польоту і потужний прискорювач. Ракета збільшеної дальності та, можливо, більшої вантажності, має кращі характеристики порівняно з Block 1. Обидва варіанти мають з'явитися в найближчій перспективі.

HVGP здебільшого призначена для захисту спірних островів, наприклад у Східнокитайському морі. Може запускатися з мобільної наземної платформи або переміщатися морем до цілей противника. Інтеграція з системами управління вогнем (FCCS) і навігаційною системою GNSS забезпечує точність ціленаведення.

Ракету виробництва Mitsubishi Heavy Industries спочатку планували розгорнути 2029 року, але тепер HVGP з'являться на озброєнні 2026-го. Очікується, що поліпшені версії до 2030 року досягатимуть дальності 3 000 км.

Нагадаємо, що Південна Корея розробила ракету Hyunmoo-5, яка летить на 5 000 км і може вражати інфраструктуру КНДР.

Також повідомлялося, що в Пентагоні незадоволені якістю двигунів винищувачів F-35 і тому вирішили їх допрацювати.