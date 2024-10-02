F-35 будуть допрацьовувати: Пентагон незадоволений якістю двигунів винищувача (фото)

Міноборони США готове виділити 1,3 мільярда доларів на модернізацію ECU, які спрямовані на підвищення продуктивності, потужності та системи охолодження двигуна F-35.

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Дочірня компанія RTX Pratt & Whitney отримала контракт на суму до 1,3 мільярда доларів для продовження розробки модернізації двигуна F135, повідомила пресслужба Міноборони США 30 вересня

Модернізація, відома як Engine Core Upgrade (ECU), спрямована на підвищення продуктивності, потужності та системи охолодження двигуна F135, який використовується у винищувачі.

Контракт передбачає виконання всіх робіт до березня 2028 року. За словами Джилл Альбертеллі, президента підрозділу військових двигунів Pratt, цей контракт є ключовим для подальшого розвитку програми.

"Він дає нам змогу продовжити роботу на етапі зниження ризиків із повністю укомплектованою командою, зосередженою на доведенні конструкції, інтеграції літака та мобілізації бази постачання для підготовки до виробництва", — заявила вона.

Причини модернізації

Основна мета модернізації двигуна полягає у розв'язанні проблем із живленням і охолодженням, які виникають під час експлуатації F-35. Двигун F135 вже перевантажений вимогами до охолодження, а заплановані поліпшення винищувача в межах програми Block 4 підвищать навантаження на систему.

Тому модернізація ECU має не тільки відновити ресурс двигуна, що постраждав через перегрів, а й дозволити реалізувати всі можливості, закладені в оновленні Block 4.

Авіаційний двигун F-135

Окремо планується удосконалення системи охолодження літака, яке дасть змогу підтримувати функції, що виходять за межі Block 4. Представники Пентагону зазначили, що модернізацію поточного двигуна, замість повної заміни на новий варіант, обрали через високу вартість останньої і несумісність із трьома варіантами F-35 (A, B і C).

Нагадаємо, наприкінці вересня Пентагон оприлюднив фото стелс-винищувача F-35, що несе протикорабельну ракету великої дальності AGM-158C (LRASM). Її було встановлено на зовнішніх підкрилових пілонах літака F-35C, але в найближчому майбутньому планується інтеграція цього озброєння з іншими версіями F-35.