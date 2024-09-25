F-35 уперше помічено з протикорабельними ракетами великої дальності (фото)

Пара ракет LRASM була встановлена на зовнішніх підкрильних пілонах літака F-35C, але в найближчому майбутньому планується інтеграція цього озброєння з іншими версіями F-35.

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Пентагон уперше опублікував фотографію, на якій зображено стелс-винищувач F-35, що несе протикорабельну ракету великої дальності AGM-158C (LRASM). Ця малопомітна протикорабельна зброя, розроблена на базі ракети AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM), значно посилить бойові можливості F-35, що особливо важливо в контексті потенційного конфлікту в Тихому океані проти Китаю. Про це 24 вересня повідомили оглядачі The War Zone.

На фото зображений випробувальний політ, що відбувся 10 вересня на базі NAS Patuxent River у штаті Мериленд. Пара ракет LRASM була встановлена на зовнішніх підкрильних пілонах літака F-35C, що входить до складу об'єднаних випробувальних сил у Пакс Рівер. Зазначається, що ці випробування стали важливим кроком на шляху до інтеграції LRASM з F-35.

Розширення можливостей F-35 і значення LRASM

AGM-158C LRASM розробляється як довгострокове рішення для усунення дефіциту наступальних протикорабельних можливостей. Ракета оснащена інерціальною навігаційною системою (INS) з GPS-навігацією та адаптивною системою маршрутизації, що дає їй змогу ефективно обходити системи протиповітряної оборони і вражати морські цілі з високою точністю.

Фото: ВМС США

У фінальній фазі польоту ракета використовує інфрачервоний шукач із формуванням зображення для точного наведення на найбільш вразливі частини ворожого корабля.

Хоча зовнішнє розміщення LRASM знижує малопомітність F-35, це компенсується дальністю і точністю ураження цілі. У найближчому майбутньому планується інтеграція LRASM і з іншими версіями F-35, такими як F-35B з коротким зльотом і вертикальною посадкою, що розширить можливості ВМС США в різних бойових умовах.

Інтеграція LRASM з F-35 відображає прагнення Пентагону посилити протикорабельні можливості авіації на тлі зростаючої напруженості в Індо-Тихоокеанському регіоні. Розвиток нових типів озброєнь, таких як гіперзвукова ракета HALO, також свідчить про те, що США готуються до можливих конфліктів у регіоні та роблять ставку на сучасні системи, здатні протистояти загрозам на морі.

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