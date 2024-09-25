F-35 впервые замечен с противокорабельными ракетами большой дальности (фото)

Пара ракет LRASM была установлена на внешних подкрыльевых пилонах самолета F-35C, но в ближайшем будущем планируется интеграция данного вооружения с другими версиями F-35.

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Пентагон впервые опубликовал фотографию, на которой изображен стелс-истребитель F-35, несущий противокорабельную ракету большой дальности AGM-158C (LRASM). Это малозаметное противокорабельное оружие, разработанное на базе ракеты AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM), значительно усилит боевые возможности F-35, что особенно важно в контексте потенциального конфликта в Тихом океане против Китая. Об этом 24 сентября сообщили обозреватели The War Zone.

На фото запечатлен испытательный полет, состоявшийся 10 сентября на базе NAS Patuxent River в штате Мэриленд. Пара ракет LRASM была установлена на внешних подкрыльевых пилонах самолета F-35C, который входит в состав объединенных испытательных сил в Пакс Ривер. Отмечается, что єти испытания стали важным шагом на пути к интеграции LRASM с F-35.

Расширение возможностей F-35 и значение LRASM

AGM-158C LRASM разрабатывается как долгосрочное решение для устранения дефицита наступательных противокорабельных возможностей. Ракета оснащена инерциальной навигационной системой (INS) с GPS-навигацией и адаптивной системой маршрутизации, что позволяет ей эффективно обходить системы противовоздушной обороны и поражать морские цели с высокой точностью.

Фото: ВМС США

В финальной фазе полета ракета использует инфракрасный искатель с формированием изображения для точного наведения на наиболее уязвимые части вражеского корабля.

Хотя внешнее размещение LRASM снижает малозаметность F-35, это компенсируется дальностью и точностью поражения цели. В ближайшем будущем планируется интеграция LRASM и с другими версиями F-35, такими как F-35B с коротким взлетом и вертикальной посадкой, что расширит возможности ВМС США в различных боевых условиях.

Интеграция LRASM с F-35 отражает стремление Пентагона усилить противокорабельные возможности авиации на фоне растущей напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе. Развитие новых типов вооружений, таких как гиперзвуковая ракета HALO, также свидетельствует о том, что США готовятся к возможным конфликтам в регионе и делают ставку на современные системы, способные противостоять угрозам на море.

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