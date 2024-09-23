"Прогулка слонов за $2 млн в час": как 52 стелс-истребителя одновременно поднялись в воздух

По словам американских журналистов, на базе "Хилл" запустили больше истребителей пятого поколения 52, чем когда-либо было построено любой отдельно взятой страной.

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В январе 2020 года на авиабазе "Хилл" в штате Юта состоялась примечательная "прогулка слонов". В воздух одновременно поднялась группа из 52 самолетов, целиком состоявшая из стелс-истребителей F-35A Lightning II. Таким образом пытались продемонстрировать мощь истребителей пятого поколения. Об этом пишет The National Interest.

Учения, хотя и планировались заблаговременно, все же совпали с очередным витком напряженности в отношениях с Ираном. Испытания показали возможности ВВС США в плане одновременного развертывания значительного парка стелс-истребителей.

Целью операции было проверить готовность базы и эксплуатационные возможности F-35. Несмотря на зрелищность, возникли вопросы относительно стоимости таких учений. Одно лишь время пребывания в воздухе всех этих самолетов оценивалось в более чем 2 млн долларов в час.

По данным Popular Mechanics учения проходили на авиабазе Хилл в штате Юта, где 30 лет назад впервые появились истребители F-16 Fighting Falcon. Теперь история повторяется с F-35A.

Тогда американские журналисты сообщали, что на базе "Хилл" запустили больше истребителей пятого поколения 52, чем когда-либо было построено любой отдельно взятой другой страной.

Последний из 78 F-35A появился на базе "Хилл" в декабре 2019 года, и это событие решили отпраздновать "слоновьей прогулкой". Представители авиабазы отмечали, что ежедневно происходит 30-60 вылетов.

Во сколько обошлась демонстрация F-35

Вылет истребителя F-35 Lightning II стоит 44 000 долларов в час. Если каждый из 52 самолетов будет находиться в воздухе только час, подобные испытания будут стоит свыше 2 млн долларов. Если самолеты пролетят два часа, стоимость поднимется примерно до 4 млн долларов.

"Прогулка слонов" F-16 в Греции

Возможно, это была напрасная трата ресурсов, но конечный результат оказался впечатляющим.

419-е подразделение резервных сил ВВС (Fighter Wing) опубликовало видео полета. Компания Lockheed Martin пытается снизить стоимость полетов, поскольку в противном случае Пентагону, возможно, придется закупать меньше бортов.

Журналисты все же считают что, помимо расходов, ВВС эти учения все же приносят определенную пользу.

"Вся база готовится к мероприятию, для пилотов и обслуживающего персонала устанавливаются фиксированные даты, чтобы подготовить большое количество самолетов к взлету. Как только самолеты будут готовы, база должна запустить и обслужить 52 истребителя. Это не военный сценарий, вместе с тем тренируются практически все силы базы", ​​— отмечает Popular Mechanics.

Представители авиабазы "Хилл" отмечали, что одновременный запуск самолетов из нескольких эскадрилий сопряжен с различными сложностями и позволяет оценить возможности специалистов по техническому обслуживанию, а также пилотов и командно-диспетчерских групп.

Напомним, что Трампу нравится истребитель "F-32", которого не существует, а от разработки истребителей Х-32 в Пентагоне решили отказаться.

Также сообщалось о дешевом южнокорейском истребителе KAI KF-21 с одной проблемой.