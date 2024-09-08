Истребитель KAI KF-21: дешевый южнокорейский F-35 с одной проблемой

Компания KAI утверждает, что разработка KF-21 завершена на 80%, а первые испытательные полеты самолета состоялись в июле 2022 года. В паре к нему корейские оружейники разрабатывают ударный БПЛА, расширяющих боевые возможности истребителей.

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Южнокорейский истребитель KF-21 Borame приближается к серийному производству: первая партия из 20 самолетов ожидается к 2027 году. Истребитель поколения 4,5+, разработанный компанией Korean Aerospace Industries (KAI), может работать в паре с БПЛА—"верным ведомым". KAI изучает возможность уменьшения размера БПЛА, чтобы достичь целевой экономичности без ущерба для возможностей.

Фокус перевел статью американского журналиста Питера Сучиу о проекте южнокорейского самолета KF-21, который станет альтернативой американского стелс-истребителя F-35.

Проект KF-21, позиционируемый как экономически эффективная альтернатива F-35, завершен на 80%: проведены успешные испытательные полеты и дозаправка в воздухе. В программе участвуют более 600 южнокорейских компаний, в том числе Hanwha Aerospace, поставляющая двигатели.

"Верный ведомый" южнокорейского истребителя KF-21

Разработка передового многоцелевого истребителя KF-21 Borame ведется уже более десяти лет, но только в прошлом месяце компания Korean Aerospace Industries (KAI) объявила о начале его серийного производства. Истребитель поколения 4,5+ должен поступить на вооружение к концу следующего года, а окончательные поставки Block 1 запланированы ближе к концу августа 2027 года.

Цифры продолжают сокращаться

В июне Сеул объявил, что первая партия KF-21 будет состоять из 20 самолетов, по сравнению с изначальным заказом на 40 самолетов KF-21 Block I и 80 самолетов Block II, причем последние модели будут обладать расширенными возможностями для нанесения ударов по наземным целям. Сокращение численности первой партии самолетов может помочь KAI повысить возможности моделей Block 1 в классе "воздух-воздух".

KAI также разрабатывает ударный БПЛА – "верный ведомый", который может работать в паре с пилотируемым истребителем. На прошлой неделе стало известно, что беспилотник тоже могут сократить – имеется в виду не количество выпускаемых машин, а их размеры.

"Это связано с тем, что инженеры KAI ищут оптимальные варианты конструкции, включая использование мощного турбовинтового двигателя", – заявил представитель KAI международной военно-аналитической компании Janes в начале месяца. Изначально предполагалось, что беспилотник будет примерно на треть меньше пилотируемого истребителя.

Несмотря на меньшие размеры, чем предлагалось ранее, представитель компании заявил, что "обновленный или пересмотренный проект [БПЛА] можно уменьшить без снижения возможностей", и добавил, что "изменение размера летательного аппарата может произойти в любое время в ходе пересмотра проекта, если ожидается, что измененный проект будет соответствовать требованиям. Поскольку "верный ведомый" KAI находится на стадии концептуального проектирования, есть много возможных вариантов того, как удовлетворить потребности будущего рынка".

Южнокорейский истребитель KF-21

Южная Корея далеко не одинока в разработке ведомого беспилотника, который мог бы работать совместно с пилотируемым истребителем. Военно-воздушные силы США уделяют не меньше внимания совместному боевому самолету (CCA), который мог бы работать вместе с будущим истребителем следующего поколения Air Dominance (NGAD) в качестве пилотируемого самолета. Британская программа Global Combat Air Programme (GCAP) также может включать опционально пилотируемый истребитель, поддерживаемый несколькими БПЛА.

Альтернатива F-35

KF-21 был разработан компанией KAI в рамках проекта стоимостью 6,6 миллиарда долларов по замене устаревшего парка истребителей F-4 и F-5 ВВС РК. Он считается "более дешевой" альтернативой американскому самолету Lockheed Martin F-35 Lightning II. Работы по программе начались в начале 2000-х годов с целью создания усовершенствованной версии отечественного истребителя KF-16.

Индонезия присоединилась к программе в 2010 году в качестве младшего партнера. Джакарта финансировала 20% от общей стоимости разработки в обмен на нераскрытое количество истребителей, которые будут произведены для ВВС Индонезии. Однако, как сообщалось ранее, Индонезия могла опоздать с выплатами Сеулу, поэтому неясно, на каком этапе находится партнерство.

KAI утверждает, что разработка KF-21 завершена на 80%, а первые испытательные полеты самолета состоялись в июле 2022 года. Он также провел успешные испытания по дозаправке в воздухе, что подчеркивает его оперативные возможности большой дальности.

В разработке многоцелевого истребителя также участвовали более 600 южнокорейских компаний-партнеров, поскольку Сеул установил целевой уровень локализации в 65%, который, по последним сообщениям СМИ, был достигнут. Компания Hanwha Aerospace, которая производит двигатели для нескольких самолетов ВВС РККА, получила многолетний контракт на поставку двигателей F414 для KF-21.

Уже изготовлено шесть прототипов, которые проходят многочисленные эксплуатационные испытания.

Разработка передового многоцелевого истребителя KF-21 Borame ведется уже более десяти лет

Об авторе

Питер Сучиу – журналист из Мичигана. За свою двадцатилетнюю журналистскую карьеру он участвовал в работе более чем четырех десятков журналов, газет и веб-сайтов, опубликовав свыше 3200 материалов. Регулярно пишет о военной технике, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности, политике и международных делах. Питер также является автором статей для Forbes и Clearance Jobs. Вы можете следить за ним в Twitter: @PeterSuciu. Напишите автору по электронной почте: [email protected].