Винищувач KAI KF-21: дешевий південнокорейський F-35 з однією проблемою

Компанія KAI стверджує, що розробка KF-21 завершена на 80%, а перші випробувальні польоти літака відбулися в липні 2022 року. У парі до нього корейські зброярі розробляють ударний БПЛА, що розширюють бойові можливості винищувачів.

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Південнокорейський винищувач KF-21 Borame наближається до серійного виробництва: перша партія з 20 літаків очікується до 2027 року. Винищувач покоління 4,5+, розроблений компанією Korean Aerospace Industries (KAI), може працювати в парі з БПЛА-"вірним побратимом". KAI вивчає можливість зменшення розміру БПЛА, щоб досягти цільової економічності без шкоди для можливостей.

Фокус переклав статтю американського журналіста Пітера Сучіу про проєкт південнокорейського літака KF-21, який стане альтернативою американського стелс-винищувача F-35.

Проект KF-21, що позиціонується як економічно ефективна альтернатива F-35, завершено на 80%: проведено успішні випробувальні польоти і дозаправку в повітрі. У програмі беруть участь понад 600 південнокорейських компаній, зокрема Hanwha Aerospace, що поставляє двигуни.

"Вірний ведений" південнокорейського винищувача KF-21

Розробка передового багатоцільового винищувача KF-21 Borame триває уже понад десять років, але тільки минулого місяця компанія Korean Aerospace Industries (KAI) оголосила про початок його серійного виробництва. Винищувач покоління 4,5+ має надійти на озброєння до кінця наступного року, а остаточні поставки Block 1 заплановані ближче до кінця серпня 2027 року.

Цифри продовжують скорочуватися

У червні Сеул оголосив, що перша партія KF-21 складатиметься з 20 літаків, порівняно з початковим замовленням на 40 літаків KF-21 Block I і 80 літаків Block II, причому останні моделі матимуть розширені можливості для нанесення ударів по наземних цілях. Скорочення чисельності першої партії літаків може допомогти KAI підвищити можливості моделей Block 1 у класі "повітря-повітря".

KAI також розробляє ударний БПЛА – "вірного побратима", який може працювати в парі з пілотованим винищувачем. Минулого тижня стало відомо, що безпілотник теж можуть скоротити – мається на увазі не кількість випущених машин, а їхні розміри.

"Це пов'язано з тим, що інженери KAI шукають оптимальні варіанти конструкції, включно з використанням потужного турбогвинтового двигуна", – заявив представник KAI міжнародній військово-аналітичній компанії Janes на початку місяця. Спочатку передбачалося, що безпілотник буде приблизно на третину меншим за пілотований винищувач.

Незважаючи на менші розміри, ніж передбачалися раніше, представник компанії заявив, що "оновлений або переглянутий проєкт [БПЛА] можна зменшити без зниження можливостей", і додав, що "зміна розміру літального апарату може статися в будь-який час під час перегляду проєкту, якщо очікується, що змінений проєкт відповідатиме вимогам. Оскільки "вірний побратим" від KAI перебуває на стадії концептуального проєктування, є багато можливих варіантів того, як задовольнити потреби майбутнього ринку".

Південнокорейський винищувач KF-21

Південна Корея далеко не самотня в розробці веденого безпілотника, який міг би працювати спільно з пілотованим винищувачем. Військово-повітряні сили США приділяють не менше уваги спільному бойовому літаку (CCA), який міг би працювати разом з майбутнім винищувачем наступного покоління Air Dominance (NGAD) як пілотований літак. Британська програма Global Combat Air Programme (GCAP) також може включати опціонально пілотований винищувач, який підтримуватимуть кілька БПЛА.

Альтернатива F-35

KF-21 був розроблений компанією KAI в рамках проєкту вартістю 6,6 мільярда доларів із заміни застарілого парку винищувачів F-4 і F-5 ВПС РК. Він вважається "дешевшою" альтернативою американському літаку Lockheed Martin F-35 Lightning II. Роботи за програмою почалися на початку 2000-х років з метою створення вдосконаленої версії вітчизняного винищувача KF-16.

Індонезія приєдналася до програми 2010 року як молодший партнер. Джакарта фінансувала 20% від загальної вартості розробки в обмін на нерозкриту кількість винищувачів, які будуть вироблені для ВПС Індонезії. Однак, як повідомлялося раніше, Індонезія могла запізнитися з виплатами Сеулу, тому незрозуміло, на якому етапі перебуває партнерство.

KAI стверджує, що розробка KF-21 завершена на 80%, а перші випробувальні польоти літака відбулися в липні 2022 року. Він також провів успішні випробування з дозаправки в повітрі, що підкреслює його оперативні можливості великої дальності.

У розробці багатоцільового винищувача також брали участь понад 600 південнокорейських компаній-партнерів, оскільки Сеул встановив цільовий рівень локалізації в 65%, який, за останніми повідомленнями ЗМІ, був досягнутий. Компанія Hanwha Aerospace, яка виробляє двигуни для кількох літаків ВПС РККА, отримала багаторічний контракт на постачання двигунів F414 для KF-21.

Уже виготовлено шість прототипів, які проходять численні експлуатаційні випробування.

Розробку передового багатоцільового винищувача KF-21 Borame ведуть уже понад десять років

Про автора

Пітер Сучіу – журналіст із Мічигану. За свою двадцятирічну журналістську кар'єру він брав участь у роботі більш ніж чотирьох десятків журналів, газет і веб-сайтів, опублікувавши понад 3200 матеріалів. Регулярно пише про військову техніку, історію вогнепальної зброї, кібербезпеку, політику та міжнародні справи. Пітер також є автором статей для Forbes і Clearance Jobs. Ви можете стежити за ним у Twitter: @PeterSuciu. Напишіть автору електронною поштою: [email protected].