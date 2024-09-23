"Прогулянка слонів за $2 млн на годину": як 52 стелс-винищувачі одночасно піднялися в повітря (відео)

За словами американських журналістів, на базі "Гілл" запустили більше винищувачів п'ятого покоління 52, ніж коли-небудь було побудовано окремо взятою країною.

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У січні 2020 року на авіабазі "Хілл" у штаті Юта відбулася чудова "прогулянка слонів". У повітря одночасно піднялася група з 52 літаків, що повністю складалася зі стелс-винищувачів F-35A Lightning II. Таким чином намагалися продемонструвати міць винищувачів п'ятого покоління. Про це пише The National Interest.

Навчання, хоча й планувалися завчасно, все ж збіглися з черговим витком напруженості у відносинах з Іраном. Випробування показали можливості ВПС США в плані одночасного розгортання значного парку стелс-винищувачів.

Метою операції було перевірити готовність бази та експлуатаційні можливості F-35. Попри видовищність, виникли питання щодо вартості таких навчань. Один лише час перебування в повітрі всіх цих літаків оцінювався у понад 2 млн доларів на годину.

За даними Popular Mechanics навчання проходили на авіабазі Гілл у штаті Юта, де 30 років тому вперше з'явилися винищувачі F-16 Fighting Falcon. Тепер історія повторюється з F-35A.

Тоді американські журналісти повідомляли, що на базі "Гілл" запустили більше винищувачів п'ятого покоління 52, ніж будь-коли було побудовано будь-якою окремо взятою іншою країною.

Останній із 78 F-35A з'явився на базі "Гілл" у грудні 2019 року, і цю подію вирішили відсвяткувати "слоновою прогулянкою". Представники авіабази зазначали, що щодня відбувається 30-60 вильотів.

У скільки обійшлася демонстрація F-35

Виліт винищувача F-35 Lightning II коштує 44 000 доларів на годину. Якщо кожен із 52 літаків перебуватиме в повітрі лише годину, подібні випробування коштуватимуть понад 2 млн доларів. Якщо літаки пролетять дві години, вартість підніметься приблизно до 4 млн доларів.

"Прогулянка слонів" F-16 у Греції

Можливо, це була марна трата ресурсів, але кінцевий результат виявився таким, що уражає.

419-й підрозділ резервних сил ВПС (Fighter Wing) опублікував відео.

Тестування можливостей масового запуску F-35

Компанія Lockheed Martin намагається знизити вартість польотів, оскільки в іншому разі Пентагону, можливо, доведеться закуповувати менше бортів.

Журналісти все ж вважають, що, крім витрат, ВПС ці навчання все ж приносять певну користь.

"Уся база готується до заходу, для пілотів та персоналу встановлюються фіксовані дати, щоб підготувати велику кількість літаків до зльоту. Щойно літаки будуть готові, база має запустити та обслужити 52 винищувачі. Це не військовий сценарій, водночас тренуються практично всі сили бази", — зазначає Popular Mechanics.

Представники авіабази "Гілл" зазначали, що одночасний запуск літаків із кількох ескадрилій пов'язаний із різними складнощами й дає змогу оцінити можливості фахівців із технічного обслуговування, а також пілотів і командно-диспетчерських груп.

Нагадаємо, що Трампу подобається винищувач "F-32", якого не існує, а від розробки винищувачів Х-32 у Пентагоні вирішили відмовитися.

Також повідомлялося про дешевий південнокорейський винищувач KAI KF-21 з однією проблемою.