F-35 будут дорабатывать: Пентагон недоволен качеством двигателей истребителя (фото)

Минобороны США готово выделить 1,3 миллиарда долларов на модернизацию ECU, которые направлены на повышение производительности, мощности и системы охлаждения двигателя F135.

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Дочерняя компания RTX Pratt & Whitney получила контракт на сумму до 1,3 миллиарда долларов для продолжения разработки модернизации двигателя F-35, сообщила пресс-служба Минобороны США 30 сентября

Модернизация, известная как Engine Core Upgrade (ECU), направлена на повышение производительности, мощности и системы охлаждения двигателя F135, который используется в истребителе.

Контракт предусматривает выполнение всех работ к марту 2028 года. По словам Джилл Альбертелли, президента подразделения военных двигателей Pratt, этот контракт является ключевым для дальнейшего развития программы.

"Он позволяет нам продолжить работу на этапе снижения рисков с полностью укомплектованной командой, сосредоточенной на доводке конструкции, интеграции самолета и мобилизации базы поставок для подготовки к производству", — заявила она.

Причины модернизации

Основная цель модернизации двигателя заключается в решении проблем с питанием и охлаждением, которые возникают при эксплуатации F-35. Двигатель F135 уже перегружен требованиями к охлаждению, а планируемые улучшения истребителя в рамках программы Block 4 повысят нагрузку на систему.

Поэтому модернизация ECU должна не только восстановить ресурс двигателя, пострадавший из-за перегрева, но и позволить реализовать все возможности, заложенные в обновлении Block 4.

Авиационный двигатель F-135

Отдельно планируется усовершенствование системы охлаждения самолета, которое позволит поддерживать функции, выходящие за рамки Block 4. Представители Пентагона отметили, что модернизация текущего двигателя вместо полной замены на новый вариант была выбрана из-за высокой стоимости последнего и несовместимости с тремя вариантами F-35 (A, B и C).

Напомним, в конце сентября Пентагон обнародовал фото стелс-истребителя F-35, несущего противокорабельную ракету большой дальности AGM-158C (LRASM). Она была установлена на внешних подкрыльевых пилонах самолета F-35C, но в ближайшем будущем планируется интеграция данного вооружения с другими версиями F-35.