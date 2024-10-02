В Японии прохожие на дороге заметили первую в стране систему гиперзвуковых ракет (фото)

HVGP главным образом предназначена для защиты спорных островов, на которые заявляет свои права Китай, например в Восточно-Китайском море. Ракету выпустят ускоренными темпами к 2026 году, на три года раньше, чем планировалось.

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Недавняя публикация в соцсетях первой японской пусковой установки для гиперзвукового оружия вызвала предметный интерес энтузиастов. На фото изображен припаркованный на обочине военный грузовик с ракетной системой. Снимком поделился пользователь X с ником 1ZZ-FETaz.

Эта разработка японского ОПК официально носит название "Гиперскоростного планирующего снаряда" (Hyper-Velocity Gliding Projectile" (HVGP) и должна, как ожидается, поступить на вооружение Сухопутных сил самообороны (JGSDF) уже к 2026 году — на три года раньше запланированного

Как пишут авторы популярного портала об обороне и безопасности, ускоренные темпы выпуска гиперзвуковой системы свидетельствуют о том, что руководство Страны восходящего солнца основательно реагирует на меняющееся положение в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главным образом, из-за стремительного развития технологий Народно-освободительной армии Китая и ракетных возможностей Северной Кореи.

Пуск Гиперскоростного планирующего снаряда (Hyper-Velocity Gliding Projectile" (HVGP)

HVGP — один из многочисленных проектов армии Японии. В общей сложности есть семь внутренних программ по разработке и к ним в довесок закупки ракетных систем у Соединенных Штатов. Это заметное изменение для Японии, которая не поддерживала свои возможности по части высокоточных ударов со времен Второй мировой.

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Агентство по закупкам, технологиям и логистике Японии (ATLA) в текущем году уже испытывало этот гиперзвуковой планирующий боеприпас. Тестирования в марте-апреле этого года были первыми с начала разработки системы в 2015 году.

Испытания проходили в Калифорнии, хотя по этой части у самих Соединенных Штатов есть сложности. В отношении гиперзвуковых разработок Вашингтон отстает от Москвы и Пекина. Видео и компьютерная графика запуска стали достоянием общественности сравнительно недавно.

Гиперзвуковые ракеты перехватывать сложнее, поскольку они маневрируют в полете на скорости в пять раз выше скорости звука. По сравнению с баллистическими аналогами, от которых все же возможно защитится с помощью передовых систем ПРО, гиперзвуковой оружие может менять направление. У России в этом направлении есть две разработки — "Циркон" и "Кинжал". У Китая — DF-27 и DF-17.

На инфографике на японском представлены две запланированных к выпуску системы гиперзвукового оружия: Hypersonic Cruise Missile и Hyper Velocity Gliding Projectile

Японские инженеры активно занимаются гиперзвуковыми технологиями и прочими ракетными системами в рамках обновленной оборонной стратегии. Ожидается, что HVGP обеспечит Японии беспрецедентный уровень стратегического сдерживания за счет гиперзвуковой скорости, возможности уклоняться от систем противоракетной обороны и поражения цели с высокой точностью. Ракета может менять траекторию в полете и предназначена для преодоления современных систем защиты. Предполагаемая дальность — порядка 900 км.

Японские ракеты HVGP — Block 1 и Block 2

В общей сложности будет два варианта HVGP — Block 1 и Block 2. В первой — ранней версии ракеты (Early Deployment Model), — реализована система запуска с помощью ускорителя. Ее длина — около 8-9 метров. В ней также присутствуют технологии других японских ракетных систем, таких как ракета класса "земля-корабль" Type 12.

Block 2 (или Enhanced Performance Model) представляет собой модернизированную ракету длиной более 10 метров. Отличает ее более сложный механизм полета и мощный ускоритель. Ракета увеличенной дальности и, возможно, большей грузоподъемности, обладает лучшими характеристиками по сравнению с Block 1. Оба варианта должны появиться в ближнесрочной перспективе.

HVGP главным образом предназначена для защиты спорных островов, например в Восточно-Китайском море. Может запускаться с мобильной наземной платформы или перемещающейся по морю к целям противника. Интеграция с системами управления огнем (FCCS) и навигационной системой GNSS обеспечивает точность целенаведения.

Ракету производства Mitsubishi Heavy Industries изначально планировали развернуть в 2029 году, но теперь HVGP появятся на вооружении ​​в 2026-м. Ожидается, что улучшенные версии к 2030 году будут достигать дальности 3 000 км.

Напомним, что Южная Корея разработала ракету Hyunmoo-5, которая летит на 5 000 км и может поражать инфраструктуру КНДР.

Также сообщалось, что в Пентагоне недовольны качеством двигателей истребителей F-35 и потому решили их доработать.